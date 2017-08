Em defesa do Rio São Francisco

“De cima da ponte presidente Dutra, observando tão grande o volume de água do Rio São Francisco, é difícil associar a ideia de que um dia o mesmo possa secar ou morrer. Entretanto, as evidências são tão reais quanto a esses aspectos, que não podemos achar que seja impossível de acontecer.

Hoje, vemos claramente que o nosso Velho Chico precisa urgentemente de ajuda. Devemos unir esforços que possa resgatar a grandeza e a beleza do nosso rio, afim de que continue sendo essa fonte de riqueza para a população ribeirinha e toda à região do vale do são Francisco, como também, de outros estados do nordeste. Além de todos nós (blogueiros), que estamos em defesa do nosso símbolo nordestino, antigo rio dos currais, contamos com a influência de pessoas famosas do meio artístico, musical, cultural e craques da bola.

A cantora juazeirense, Ivete Sangalo, os sanfoneiros, Targino Gondim e Sérgio do Forró, Petros do Corinthians, a jogadora Carol Baiana, Walace Souza do Hamburgo, Daniel Alves do PSG da França, Neymar Junior do mesmo Clube, por estar em ascensão no momento e pode contribuir também com essa campanha com a importância do seu nome. O poeta Manuca, Maciel Melo, Geraldo Azevedo, João Gilberto, os representantes políticos das duas cidades, juazeiro e Petrolina.

Aliás, a força política dos cinco estados brasileiros por onde passa suas águas, em linha e curvas, como uma figura geométrica num espetáculo lindo e admirável. O objetivo dessa campanha é sensibilizar as autoridades de Brasília para a situação caótica que se encontra o rio e agir com políticas públicas de recuperação e preservação em curto prazo, algo que deveria ter sido feito há muito tempo.

Uma opção seria a interligação entre as bacias do Rio Tocantins com o Rio São Francisco. Independentemente das ações dos homens, Deus pode mudar esse quadro, num abrir e piscar de olhos. De que maneira essas pessoas citadas podem nos ajudar? Não é com recursos financeiros e sim com seus apelos nas redes sociais e isso tem um poder impactante extraordinário. Já imaginou o efeito que tem esse artigo se for compartilhado por alguma celebridade?

À margem é muito pequena, mas, convocamos os radialistas, jornalistas, estudantes, as crianças, acadêmicos, escritores, professores, as pessoas cultas, os iletrados, dos mais simples aos mais importantes da sociedade, numa só corrente em defesa do nosso patrimônio natural. Quem quiser pode ingressar nessa luta e a ferramenta da internet é tão eficaz como uma luz num lugar escuro. Eu vou apelar em forma de um poema, muito simplista, mas significativo, rabiscado com a alma e o coração. Gente por favor, vamos compartilhar!

Deus? Salve o Rio!

Rio São Francisco

Rio dos Currais

Meu Velho Chico

Graça e paz!

Tu és belo

Muito querido

Rio singelo

Forte aguerrido

Tua desolação

Causa tristeza

Tanta destruição

Em tua beleza

É poluição

No teu ambiente

Teu coração

Estar doente

Tua beleza nordestina

De glória e esplendor

Foi uma linda menina

Que um dia encantou

A barragem de Sobradinho

Dia a dia baixando

O pássaro no ninho

Tristemente cantando

Tuas águas secando

Em toda extensão

E o povo clamando

Por alguma ação

Que triste sorte

Que quadro sombrio

Sensação de morte

Deus? Salve o Rio!

Antonio Damião Oliveira da Silva ( Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. )

Guarda Municipal Petrolina

Graduado em Matemática FFPP”