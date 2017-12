11 perguntas feitas ao Lucifer

1 – LÚCIFER, QUEM O CRIOU?

Lúcifer : Fui criado um ser perfeito pelo próprio Deus, seis mil anos antes da existência do homem. [Ezequiel 28:15]

2 - COMO VOCÊ ERA QUANDO FOI CRIADO?

Lúcifer : Vim à existência já na forma adulta e, como Adão, não tive infância. Eu era um símbolo de perfeição, cheio de sabedoria e formosura, e minhas vestes foram confeccionadas com pedras preciosas. [Ezequiel 28:12 e 13]

3 - ONDE VOCÊ MORAVA?

Lúcifer : No Jardim do Éden, e caminhava sobre o brilho das pedras preciosas do monte Santo de Deus. [Ezequiel 28:13]

4 - QUAL ERA SUA FUNÇÃO NO REINO DE DEUS?

Lúcifer : Como querubim da guarda, ungido e nomeado por Deus, minha função era guardar a Glória de Deus com duas das quatro asas que possuo e, como maestro do coro celeste, conduzir os louvores dos anjos. Um terço deles estava sob o meu comando. [Ezequiel 9:3; 28:14; Apocalipse 12:4]

5 - ALGUMA COISA FALTAVA A VOCÊ?

Lúcifer : (reflexivo, diminuiu o tom de voz e respondeu:) Não, nada me faltava! [Ezequiel 28:13]

6 - O QUE ACONTECEU QUE O AFASTOU DA FUNÇÃO DE MAIOR HONRA QUE UM SER VIVO PODERIA TER?

Lúcifer : Isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras (como espelho) e percebi que sobrepujava os outros anjos (talvez não a Miguel Arcanjo, o Cristo) em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado como “deus”, e passei a desejar isto no meu coração. Do desejo, passei para o planejamento, estudando como firmar o meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia tentei realizar meu desejo, mas acabei expulso do Santo Monte de Deus. [Isaías 14:13 e 14; Ezequiel 28: 15-17]

7 - O QUE DETONOU FINALMENTE A SUA REBELIÃO?

Lúcifer : Quando percebi que o Altíssimo estava para criar alguém semelhante a Ele, que O chamaria de MEU FILHO AMADO e, por conseqüência, superior a mim, me refiro a Miguel Arcanjo (Cristo); Ele foi criado para servir de modelo para a criação de Adão. Então, não consegui aceitar o fato de reverenciá-lo como meu Superior. Foi aí que manifestei os verdadeiros propósitos do meu coração e, como Pai da Política Partidária, criei um grupo de anjos para fazer oposição a Deus. [Isaías 14:12-14]

8 - O QUE ACONTECEU COM OS ANJOS QUE ESTAVAM SOB O SEU COMANDO?

Lúcifer : Eles me seguiram, e também foram expulsos. Juntos, formamos o império das trevas. [Apocalipse 12:3,4]

9 - COMO VOCÊ ENCARA O HOMEM?

Lúcifer : (com raiva) Tenho ódio da raça humana, que veio 6000 anos depois de mim, e faço tudo para destruí-la, pois eu a invejo, porque o primeiro homem foi criado à semelhança do Altíssimo e do Seu Filho Amado. Eu é que deveria ser semelhante a Deus, e não Adão. [1 Pedro 5:8]

10 - QUAIS SÃO SUAS ESTRATÉGIAS PARA DESTRUIR O HOMEM?

Lúcifer : Meu objetivo maior é afastar os homens de Deus. Eu o estimulo a praticar o mal, e confundo suas idéias com um mar de filosofias. Eu os induzi para fundar religiões cheias de contradições e mentiras misturadas com algumas verdades. Estão ao meu serviço, nas igrejas, meus mensageiros travestidos de líderes religiosos, para confundir aqueles que querem buscar o Altíssimo. Eu os inspiro para que eles preguem a mentira parecida com a verdade, induzindo o homem ao engano e a ficar longe de Deus, achando que está bem perto. E tem mais. Faço com que a mensagem de Jesus pareça uma tolice anacrônica, e estimulo entre eles o orgulho, a soberba, o egoísmo, a inimizade, o adultério e o ódio. Trabalho arduamente para enfraquecer as igrejas, lançando novas doutrinas que causam divisões, desânimo, críticas aos líderes e à própria religião, mágoas, frieza espiritual, avareza e falta de compromisso com a Verdade. Tento destruir a vida dos pastores e dos reformadores da saúde do povo, despertando neles o orgulho e a falta de tempo para Deus. [1 Pedro 5:8; Tiago 4:7; Gálatas 5:19-21; 1 Corintios 3:3; 2 Pedro 2:1; 2 Timóteo 3:1-8; Apocalipse 12:9]

11 - E SOBRE O SEU FUTURO?

Lúcifer : Eu sei que não posso vencer a Deus e, sobretudo, me resta pouco tempo para ser julgado e lançado no lago de fogo que me foi preparado. Eu e meus anjos estamos trabalhando com afinco para levarmos um maior número possível de pessoas conosco, ao lago de fogo. Quanto maior o número de perdidos, menor será o nosso sofrimento no fogo do Eterno; pois, como “bode expiatório”, vamos padecer no fogo pelos pecados daqueles que forem salvos por Jesus, no dia da sua vinda. Os perdidos pagarão pelos seus próprios pecados. [Ezequiel 28:19; Judas 6; Apocalipse 20:10,15]

"Ninguém tem maior amor do que Jesus, de dar a Sua vida em favor dos Seus amigos." João 15:13

"COMO DIZ O ESPÍRITO SANTO: HOJE, SE OUVIRDES A SUA VOZ, NÃO ENDUREÇAIS OS VOSSOS CORAÇÕES." Hebreus 3:7 e 8

Apelo: Você que se diz servo de Deus e seguidor de Cristo, e depois de ler esse relato, deixa de xerocar e repassar essa mensagem aos seus parentes e amigos, tem que verificar se está fazendo mesmo a vontade do Altíssimo!

PREPARE-SE... JESUS ESTÁ VOLTANDO!

Texto de Wilson Dias