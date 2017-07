Poder de cura do Limão

Se não está a incluir limões na sua alimentação talvez reconsidere depois de ler os muitos benefícios para a saúde do sumo, da parte branca e da casca dos limões.



Veja os 13 poderes de cura surpreendentes dos limões:

Limpeza intestinal: O sabor amargo do limão potencia os movimentos peristálticos – movimentos de contracção e relaxação dos intestinos – ajudando a eliminar resíduos e a regular o trânsito intestinal. Beba um pouco de água morna com sumo de um limão todas as manhãs em jejum.

Cancro: Os Limões contêm 22 componentes anti cancerígenos, incluindo limoneno, um óleo natural que reduz ou interrompe o crescimento de tumores cancerígenos. Contêm também uma substância chamada flavonol glicosídeos que interrompe a divisão das células cancerosas.

Constipações e Gripes: Os limões são ricos em vitaminas e flavonoides que funcionam em conjunto para combater eficazmente infecções.

Fígado: Sumo de limão fresco adicionado a um copo de água pela manhã desintoxica o fígado.

Nutrição: Limões contêm vitamina C, ácido cítrico, flavonoides, vitaminas complexo B, cálcio, cobre, ferro, magnésio, fósforo, potássio e fibra.

Equilíbrio do metabolismo: A componente ácida dos limões interage com o metabolismo produzindo um efeito alcalinizante nos fluidos corporais, ajudando a restabelecer o equilíbrio do pH do organismo.

Alergias: Os limões contem o fitonutriente hesperedina que comprovadamente alivia de forma eficaz os sintomas alérgicos.

Distúrbios no cérebro e sistema nervoso: O potente fito nutriente tangeretina contido na casca do limão tem demonstrado benefícios em distúrbios cerebrais como a doença de Parkinson.

Distúrbios de visão: A rutina, encontrada nos limões, tem sido apontada em investigações como responsável pela melhoria de sintomas de doenças dos olhos, incluindo retinopatia diabética.

Anti-Viral: Para além de ser eficaz contra as gripes e constipações, o terpeno limonóides contido nos limões tem feitos antivirais comprovados em outros tipos de vírus.

Diabetes: Para além de melhorar problemas de visão associados a diabetes, os limões contem contêm hesperedina que reduz consideravelmente os níveis de açúcar no sangue, quando elevados.

Vesicula biliar e pedras nos rins: O ácido cítrico contido no limão ajuda a dissolver cálculos biliares, depósitos de cálcio e pedras nos rins.

Anti-envelhecimento: A vitamina C contida nos limões ajuda a neutralizar os radicais livres relacionados com o envelhecimento e outros tipos de doenças.