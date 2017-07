Tratamento para circulação - Comece o tratamento com o jejum terapêutico de sete dias.

Jejum terapêutico (para desintoxicar o organismo)

“Sem mudança de hábito alimentar não há cura de doença”, alerta a naturoterapeuta Ellen White. As enfermidades têm como ponto de apoio os intestinos; elas existem pela violação das Leis Naturais, envolvendo o consume de carnes e gorduras de origem animal, incluindo leite de vaca, queijos, calabresas, pastéis, salsichas, presuntos etc. Para eliminar as toxinas do organismo, é necessária uma limpeza intestinal a cada 15, dias, com uso de “leite de magnésio”, ou “limonada bezerra”, seguida de “jejum terapêutico de sete dias” e manutenção de uma dieta sem gorduras nem proteínas de origem animal pelo período de 5 meses. “Alimentação natural, água pura, ar puro, exercício físico, luz solar, repouso físico e mental, controle das emoções e inteira confiança em Deus”. Estes são os remédios de Deus, que devem ser associados à presente terapia de desintoxicação do organismo essencial à saúde, principalmente para convalescentes e em casos de doenças crônicas e degenerativas. O tratamento natural deve começar com a desintoxicação do organismo, que segue:

Jejum terapêutico de sete dias

- primeiro dia, fazer a limpeza dos intestinos com um dos purgantes acima, entre 5h30min e 6h30min e, neste dia, suspender a alimentação, e tomar somente um copo com água natural com algumas gotas de limão, de 2 em 2 horas, até ao meio-dia. A partir do meio-dia, cenoura batida com água de coco, alho e uma pitada sal.

- segundo dia, tomar suco de frutas cítricas (laranja com cenoura; lima com água de coco; abacate com limão; cenoura com beterraba e limão; abacaxi com maçã e romã), a cada 2 horas, um suco de cada vez.

- terceiro dia; passar o dia comendo somente frutas, como mamão, maçã, abacate, banana e pinha, de 3 em 3 horas; comer uma fruta de cada vez, e logo em seguida, pão integral e duas colheres de farinha protéica.

- quarto dia: café da manhã – usar frutas doces em geral, além de pão integral, castanha ou amendoim torrado e um copo de leite de soja; almoço – salada crua de verduras alternadas com legumes, além de arroz integral com gersal, feijão azuki e amendoim torrado; jantar- usar frutas ácidas e pão integral, ou bolacha de sal e água.

- quinto dia: o mesmo cardápio do quarto dia; jantar: uvas frescas, ou melancia, ou melão.

- sexto dia: o mesmo cardápio do terceiro dia; jantar: sopa de abóbora com cebola, beterraba e cenoura.

- sétimo dia: café da manhã – comer uma fruta doce, mingau de cereais, pão integral com leite de gergelim e amendoim torrado; almoço – salada crua; arroz integral com gersal; ensopado de abóbora com quiabo e couve-flor; feijão azuki e farinha de cereais; jantar – sopa de hortaliças pré-cozidas, sem a mancha da carne.

Alimentos recomendados

- depois dos sete dias de jejum terapêutico, continuar com um cardápio simples, adicionando boa variedade de frutas, além de cereais, oleaginosos, granolas, pães de aveia, leite de cabra, castanhas, amendoim torrado, tofu, grão-de-bico, chuchu, beterraba, cenoura, alface, uvas frescas, pão integral, feijão azuki, tomate, ameixa, pão torrado, repolho, banana da prata, maçã vermelha, mamão, pêra, jaca, caju, canjica, iogurte natural, leite de soja, gergelim, sementes de girassol, azeitonas, leite de amendoim, leite de gergelim, ovo de galinha caipira, pepino, cebola, levedo de cerveja, batata-doce, mandioca, inhame, feijões, assado de soja, ervilha, lentilha etc.

- Preparar uma farinha protéica com sementes oleaginosas, do seu tipo de sangue, para usar durante as refeições.

Sucoterapia

- tomar suco de..............................., em jejum, durante 30 dias. Repetir 10 dias após.

Hidroterapia

- sentar numa bacia, e fazer lavagem genital, de 10 a 20 minutos, à noite, com água fria contendo suco de um limão previamente congelado e ralado, para prevenir a invasão de bactérias na vagina ou na glande do pênis.

- colocar os pés em água

____________________________________________________________________.

Geoterapia

- dormir com cataplasma de argila fria sobre o ventre, diariamente, durante 30 dias. Repetir 10 dias após.

Fitoterapia

- tomar chá quente de _______________________________, após almoço e jantar, como sobremesa, durante 20 dias. Descansar 10 dias, e voltar tomar o mesmo chá durante 3 meses, com os descansos de dez dias.

Crioterapia

- aplicar um cubo de gelo sobre a medula oblonga, na base do crânio, até este derreter-se, 2 vezes/dia.

Observação – praticar alongamentos e exercício físico ao despertar; e evitar o uso de carne vermelha especialmente gado e porco, além de frango e ovos de granja, batatinha frita, leite de vaca, queijo, requeijão, café de torrefação, doce de leite, chocolates, açúcar, pão branco, refrigerantes, enlatados e conservas. Em tudo dê graças a Deus, ao despertar, ao deitar, durante as refeições etc.

___________________

*Wilson Dias, Naturopata (CREMEN 02.1505); Naturoterapeuta, com especialização em Irisdiagnose e nutrição natural.

Celulares para Contatos: (74) 98102-0013 - Claro; (74)98813-6566 - Oi; (74) 99144-8366 – TIM; (74) 99949-9038 – VIVO; E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ; Site: www.terapeutasdobrasil.com; Facebook: Escritor Wilson Dias - www.facebook.com/escritorwilson.dias

Opções de Porções a serem usadas nas Refeições

________________________________________________________________________________

Café da Manhã: (comer como um rei)

Cinco porções ou variedades de pratos:

1) – antes de tudo, comer uma porção de até 3 variedades de frutas doces (mamão, banana e abacate; ou maçã, banana e mamão); ou salada de frutas-doce preparada com leite vegetal ou de soja e granolas;

2) - uma fatia de cuscuz, ou pão integral; ou beiju; ou mingau de milho ou de aveia; ou bolacha de doce; ou torrada de pão dormido com manteiga mineira;

3) - uma colher de mel de abelhas com inhame cozido; ou uma porção de batata-doce; ou cará; ou macaxeira;

4) - uma porção de queijo de leite de cabra; ou Tofu; ou iogurte caseiro; ou coalhada de leite de cabra;

5) - uma xícara de leite vegetal (gergelim; ou girassol e cará; ou aveia e coco; ou extrato de soja; ou amendoim; ou castanhas de caju), com granolas.

* Como preparar o leite vegetal: bater uma colher das sementes escolhidas com um copo d’água contendo uma colher de mel de abelhas e uma pitada de sal. Tomar o leite quente como sobremesa, no café da manhã, depois de ingerir duas colheres das de sopa de Farinha Protéica do seu tipo de sangue.

_______________________________________________________________________________________

Almoço: (comer como um príncipe)

Quatro porções ou variedades de pratos:

1) - 1 porções de até 3 variedades de verduras ou hortaliças que se comem cruas (couve, alface, repolho etc);

2) - 1 porções de arroz integral, ou arroz vermelho; ou assado de restos de alimentos que sobraram do almoço, no dia anterior.

3) - 1 porção de inhame cozido com ensopado de legumes e hortaliças que se comem cozidas ao vapor; pequena porção de feijão Azuki, ou feijão-verde, ou favas; ou feijão-branco; ou Quinua Real;

4) - 1 a 2 colheres das de sopa de Farinha Protéica do seu tipo de sangue.

_______________________________________________________________________________________

Jantar: (comer como um mendigo)

Duas porções ou variedades de pratos:

1) - 1 porções de frutas ácidas ou semi-ácidas (abacaxi, ou tangerina, ou laranja com o bagaço, ou maçã-verde, ou mamão, ou caju, ou goiaba, ou manga, ou uvas frescas, ou pêra, ou morango; ou aveia crua com ameixas; ou 1 xícara de iogurte natural com granolas e frutas picadas;

2) - 1 fatia de pão integral, ou de torrada de pão dormido, ou bolacha de sal e água.

_______________________________________________________________________________________

Recomendações úteis:

- Leite de cabra e seus derivados, ovos de galinha de quintal, peixes de escama, carne de bode, ou de carneiro, ou de galinha de quintal, além de doces, iogurte caseiro, rapadura e manteiga, são alimentos que devem ser usados com moderação. Já o queijo de leite de cabra, usar uma vez/semana.

- Estes artigos alimentares, por serem ricos em calorias e proteína animal, poluem os intestinos, e provocam engordamento. Por essa razão, terão que ser consumidos apenas de 4 em 4 dias, para dar tempo ao organismo fazer o trabalho de eliminação das gorduras e toxinas produzidas por tais alimentos.

_______________________________________________________________________________________

Receitas de Farinha Protéica: (Usar 2 colheres no café da manhã e no almoço.)

Para o Tipo O:

- castanhas de caju e sementes de abóbora (meia xícara de cada); gergelim branco ligeiramente tostado (uma xícara); farelo ou fibra de trigo (uma xícara); farinha de linhaça (meia xícara).

Para o Tipo A:

- sementes de abóbora (meia xícara); amendoim tostado (meia xícara); gergelim branco ligeiramente tostado (duas xícaras); farinha ou fibra de soja (duas xícaras); farelo ou fibra de trigo (uma xícara).

Para o Tipo B:

- castanhas de caju ou do Pará (meia xícara); aveia ou farinha de centeio (duas xícaras); farelo ou fibra de trigo (uma xícara); farinha de coco babaçu (meia xícara).

Para o Tipo AB:

- germe de trigo ou farinha de soja (uma xícara); amendoim tostado (meia xícara); farinha de aveia (duas xícaras); castanhas de caju (meia xícara); farelo ou fibra de trigo (meia xícara).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“Ninguém morre; as pessoas se matam cavando a sepultura com os dentes” (Ellen White).