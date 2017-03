Audiência Pública debate segurança em Casa Nova

Instituições pedem apoio da população no combate a criminalidade.

A insegurança que toma conta do município de Casa Nova, e que nos últimos meses tem crescido de maneira assustadora, foi tema de uma audiência pública, provocada pela população, na terça-feira, dia 21, no Fórum da cidade.

A discussão foi formada por diversas instâncias do poder público, como o executivo, legislativo e judiciário, além de manifestantes; comerciantes; representantes do Conselho Tutelar; do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); Polícias Militar e Civil, Associação Comercial e igreja católica, que atenderam ao convite do Conselho Municipal de Segurança Pública, um dos articuladores da audiência.

Os órgãos do Judiciário, como o Ministério Público, juntamente com as instituições de segurança da cidade, estiveram à disposição da comunidade local e das representações da sociedade, para ouvir “as inquietações e demandas” do povo casanovense que vem sofrendo com a bandidagem que tomou conta da sede e interior do município.

O Salão do Júri do Fórum da cidade estava lotado, e entre populares, gestores, educadores, também alguns vereadores que questionaram a postura do governo do estado diante da insegurança instalada em Casa Nova. Vereadores como Alex de Santana e Ademir Cota, cobraram do prefeito Wilker Torres o funcionamento das câmeras de monitoramento. “Inibir pelo menos a ação dos bandidos”, disse Alex, acrescentando que a geração de emprego na cidade também ajudaria no combate a este problema. “Nós temos que defender muito o emprego, fazer políticas públicas voltadas à questão do emprego”.

“Palco político”

O vereador Ademir Cota também cobrou o rápido funcionamento das câmeras e a atuação mais presente do Estado, através das polícias civil e militar. “O governo do estado deixa muito a desejar”, disparou.

Um dos representantes da comunidade, Tiago Bonfim, endossou as palavras dos vereadores e desabafou, “O governo do estado é muito omisso em Casa Nova. Estamos à mercê da bandidagem”. A promotoria fez questão de lembrar a todos na audiência que o foco principal daquela reunião é a violência em Casa Nova “e o que podemos fazer para combatê-la”. “Não vamos fazer disso um palco político, pois não agrega nada”.

Demandas da população, como mais viaturas; proibir o uso de capacetes escuros; melhores condições de trabalho das polícias civil e militar; ampliar os programas sociais de amparo aos menores, como o “Mais Educação”, geração de emprego; urgência no funcionamento das câmeras de monitoramento da cidade; combate aos aliciadores de menores e ao uso das drogas; investir mais na cultura, através do Fundo de Cultura, foram as mais frequentes cobradas na audiência.

Para o representante dos grupos culturais na cidade, Cláudio da Cultura, as comunidades precisam de mais arte e cultura. “É preciso dar mais atenção para as comunidades carentes. Se a gente trabalhar nas comunidades o teatro; a poesia; a música; a dança, com os nossas crianças e adolescentes, tudo pode melhorar. A cultura é uma forma de prevenir”, acredita. Cláudio ainda lembrou que toda essa violência na cidade envolve menores. “O rapaz que tomou o celular da minha filha é uma criança”, desabafa.

O poder das drogas

Representantes dos conselhos Tutelar e o CMDCA destacaram a problemática das drogas e ao aliciamento de menores na sede e interior do município. De acordo com os conselhos, é forte o poder das drogas nas comunidades carentes, principalmente no interior. “Santana, por exemplo, é uma localidade com problema de cidade. E a raiz de toda essa violência é a DROGA”, disse a representante do Conselho.

“A igreja faz a sua parte, mas é pouco, são nossas crianças e adolescentes aliciados pelo poder das drogas. Temos que combater quem está oferecendo a droga”, desabafa. Segundo diagnóstico dos Conselhos Tutelar/CMDCA a droga está disseminada em várias localidades do interior, além de Santana do Sobrado, também em Pau-a-Pique, Bem Bom e outras.

O Ministério Público se dispôs a concentrar esforços para resolver o problema da violência e principalmente das drogas e dos aliciadores, e pediu a população para denunciar “as bocas” de onde saem essas drogas. O representante do Judiciário ressaltou que seu papel é de absolver ou condenar e é preciso que haja provas o suficiente sobre o “mercantilismo das drogas”.

Para o delegado da Polícia Civil em Casa Nova, Clériston, tudo o que a Civil pode fazer está fazendo, mas o problema maior é de efetivo. “Não estamos sendo omissos, mas devo dizer que tiramos leite de pedra”. Sobre o atendimento o delegado disse que seu horário é o administrativo e nesse horário sempre atendeu todas as demandas da população.

A Polícia Militar, através do coronel Ubiratan, também esclareceu sobre os problemas operacionais de sua unidade, mas lembrou que está recebendo uma viatura nova, e outra que está em conserto.

“Nosso trabalho é preventivo, e embora com as dificuldades que temos, ainda prestamos um bom serviço à Casa Nova”, disse, lembrando ainda que com a operação das câmeras de monitoramento, e com o apoio da prefeitura, esse trabalho de prevenção será mais eficiente.

O prefeito de Casa Nova, Wilker Torres, disse que vai disponibilizar 12 funcionários do município para a operação das câmeras de monitoramento.

“Estamos fazendo uma seleção e com o apoio da Polícia Militar vamos trabalhar em sintonia para reforçar o trabalho de prevenção e combate à criminalidade, principalmente na área comercial, também uma demanda dos comerciantes da cidade”. O prefeito disse também que vai ampliar e melhorar o programa “MAIS EDUCAÇÃO”, incluindo no programa a merenda escolar.

“Uma forma de fazer com que os pais mandem seus filhos para o programa, e assim possamos trabalhar com estas crianças e adolescentes as políticas públicas de educação, prevenção e cidadania”, concluiu.

O prefeito Wilker Torres aproveitou para anunciar que no próximo dia 31 estará em audiência com o secretário de Segurança Pública da Bahia, e levará as demandas do povo de Casa Nova.

Por Paulo Carvalho

Fotos: Luiz Washington