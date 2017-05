Wilker negocia pendências

Entre todas as pendências deixadas pela administração anterior a que mais preocupa o prefeito de Casa Nova, município localizado no Norte da Bahia, são as deixadas junto aoFundo Nacional de Desenvolvimento da Educação– FNDE, pois afeta diretamente as crianças da rede escolar municipal.

Responsável por prestar assistência técnica e financeira aos municípios, órgão gestor de dezenas de programas voltados para a melhoria da educação, como Caminho da Escola, Brasil Carinhoso e Livros Didáticos, é imprescindível estar com as contas em dia com O FNDE para a obtenção de recursos, assinatura de convênios e repasses.

Na terça-feira, dia 16, o PrefeitoWilker Torresfoi recebido pelo Presidente do FNDE,Silvio de Souza Pinheiro, levando a ele as pendências identificadas e mais demandas do município. Para Wilker, que saiu satisfeito do encontro, “Acredito que o esforço que estamos fazendo junto a todos os órgãos federais e estaduais para tornar Casa Nova adimplente está dando resultado”, citando o Presidente Silvio Pinheiro, que lhe garantiu fazer “o que for possível para que os alunos da rede municipal de Casa Nova não sejam prejudicados”.

“Novos convênios, melhoria dos equipamentos, novas unidades escolares e capacitação continuada dos professores” – Reforça Wilker.

Responsável pela articulação das audiências, no âmbito do Ministério da Educação, o Deputado FederalElmar Nascimento, frisa: “O Prefeito Wilker tem demonstrado empenho e está aqui cobrando, se preocupando, buscando melhorias para Casa Nova. É um novo caminho na administração”.

Acompanharam o prefeitoWilkerna audiência com o presidente do FNDE, além do Deputado FederalElmar Nascimento, o Assessor Parlamentar,Wallison Torres “Tum”e o ProfessorAlcides da UNIFAN.

Da Redação/Foto: Divulgação