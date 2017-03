Bomfim visita Mutirão de Cirurgias na Univasf

O prefeito Paulo Bomfim e o secretário de Saúde, Plínio Amorim, acompanharam o primeiro dia de triagem para o Mutirão de Cirurgias, que está ocorrendo na unidade móvel estacionada na Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF), na Avenida Antonio Carlos Magalhães, 510, bairro Santo Antonio. O projeto do Governo do Estado tem a parceria da Secretaria de Saúde de Juazeiro (Sesau).

O Mutirão tem o objetivo de zerar a demanda da região, para as cirurgias de colecistectomia, histerectomia e hérnias (umbilical, inguinal e epigástrica). A triagem continua até a próxima quinta-feira, 23, sempre a partir das 7h. Estão sendo atendidos pacientes com pré-cadastro, que já estavam na fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS), e demandas espontâneas.

O coordenador do mutirão, Deleon Francisco, explica que o Governo do Estado realizou uma pesquisa para saber qual é a maior necessidade de cirurgias na Bahia e essas três foram apontadas como as principais. Notícia boa para a dona de casa Maria do Socorro Araújo, que já está com a sua cirurgia de vesícula agendada. "Estou um pouco ansiosa, acho que vai mudar minha vida, pois não tinha condições de fazer no particular. Sinto muita dor e acho que tirando as pedras vai resolver meu problema", expressa.

De acordo com o secretário Plínio Amorim, aproximadamente 600 pessoas deverão ser operadas. "Estamos felizes, continuamos comprometidos em fazer uma saúde de mais qualidade para a população", afirma Plínio. Para o prefeito, a realização de parcerias como essa, entre o estado, o município e a Univasf, são fundamentais para melhorar o serviço de saúde ofertado para Juazeiro e toda a macrorregião. "Para mim, é um privilégio estar aqui olhando para a população e vendo que, a cada dia, a gente diminui a demanda reprimida da nossa cidade e da nossa região", comenta.

DOCUMENTAÇÃO

Os usuários deverão comparecer ao local de triagem portando a cópia original e a xérox do cartão SUS, do comprovante de residência, do documento de Identidade (RG), e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). Além disso, é necessário apresentar os exames laboratoriais (pré-operatórios) e, no caso de cirurgias de histerectomias, o preventivo (com validade de seis meses). Também é recomendado que os pacientes cheguem ao local de Jejum, visto que serão realizados mais exames durante a triagem.

Andrea Meireles/PMJ