Sindicatos aceitam proposta do governo

Uma reunião realizada no inicio da tarde desta segunda-feira, 27, selou o acordo de reajuste salarial dos servidores municipais. As comissões de negociação com representantes do Governo e de quase todos os sindicatos chegaram a um entendimento e o funcionalismo público municipal terá aumento de 5% já na folha de março com retroatividade a janeiro de 2017, além de 0,65% no mês de junho e mais 0,65% no mês de julho, totalizando 6,30% e assegurando a reposição da inflação.

Apesar da grave crise econômica que assola todo o país, com efeitos devastadores para Estados e Municípios, onde muitos sequer conseguem honrar as folhas mensalmente, a Prefeitura de Juazeiro propôs aumento salarial mantendo a política de valorização dos servidores iniciada em 2009. O acordo foi fechado com o Sinserp, Sintase, AGMJ, Assogestran e Sindmed. Apenas o Sintrab/Saúde não concordou com o reajuste e as negociações com o sindicato continuarão.

Além do reajuste salarial de 6,30%, cujo projeto foi enviado à Câmara de Vereadores para análise e aprovação, a comissão do Governo também sinalizou com 3% de reajuste do auxílio alimentação. Porém, essa pauta será levada para uma nova mesa de negociação. O secretário de Governo, Clériston Andrade, ressaltou importância da capacidade de diálogo dos diversos sindicatos.

"Tal qual a Gestão, durante todas as negociações os representantes sindicais não abriram mão de valorizar os servidores. No entanto, também souberam reconhecer a situação do momento que vivemos com essa terrível crise. E foi a partir deste diálogo que nós conseguimos construir uma proposta que fez a reposição da inflação, tornando o município um dos raros do país que além de manter a folha rigorosamente em dia ainda viabilizou um reajuste num ano de tanta dificuldade", concluiu.