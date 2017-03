Hospital Regional de Juazeiro divulga lista...

A direção do Hospital Regional de Juazeiro, Bahia convoca os candidatos a vagas para CADASTRO RESERVA de enfermeiro (a) e Técnico de Enfermagem para realização das provas, que acontecerão no dia 06/04/2017.

Os candidatos farão as provas no turno matutino, no Colégio Estadual Rui Barbosa, localizado à Av. Antônio Carlos Magalhães, S/N, Bairro Santo Antônio, Juazeiro Bahia. A relação nominal e horários da realização das provas constam no link em anexo.

Ascom