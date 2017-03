Juazeiro: DNIT garante segunda etapa da Travessia Urbana

Em audiência com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), em Salvador, nesta terça-feira, 28, o prefeito de Juazeiro, Paulo Bomfim, recebeu a confirmação de que as obras do trecho 2 e 3 da Travessia Urbana da BR-407 serão iniciadas no próximo mês de abril. Participaram do encontro o deputado estadual Zó e o ex-prefeito e Assessor de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Isaac Carvalho.

De acordo com o chefe do órgão federal na Bahia, os trechos que compreendem desde o Mercado do Produtor até o contorno da São Luiz serão duplicados. “Hoje essa rodovia, para nós, é da maior importância. Nós temos trabalhado muito para a conclusão dela. A presença e o empenho do prefeito nos ajuda muito. Ele tem contribuído, tem nos ajudado em Brasília, assim como o ex-prefeito e entusiasta da obra, Isaac Carvalho. E o nosso objetivo é fazer o melhor por Juazeiro”, declarou Amauri Sousa Lima, superintendente do DNIT.

Durante o encontro, Amauri Sousa Lima anunciou que está fazendo todo esforço para concluir o mais rápido a obra da BR 235, no trecho que liga Juazeiro até o Estado de Sergipe. Para Isaac Carvalho, são obras importantes e necessárias para o desenvolvimento de Juazeiro. “Precisamos de mobilidade para nos desenvolver. Tudo o que planejamos está sendo concretizado. Nosso objetivo é promover o desenvolvimento de Juazeiro e região”, acentuou o ex-prefeito.

O prefeito Paulo Bomfim agradeceu a disponibilidade e o empenho do DNIT em concluir estas obras, principalmente a Travessia Urbana. “Amauri é um parceiro nosso, sabe das nossas necessidades estruturais. A primeira etapa da obra já ofereceu uma maior mobilidade e transformou a paisagem da ‘entrada’ da cidade, no trecho do acesso do João Paulo II ao Mercado do Produtor. Agradecemos a todos que se empenharam para a realização desta obra. Vamos aguardar para que no próximo mês se concretize a fala do superintendente, e a assim entremos em uma nova fase de desenvolvimento”, ressaltou o prefeito.

Após o prefeito reivindicar a construção dos viadutos, o superintende informou que os mesmos integram a obra e estão prestes a serem licitados

Raphael Leal /Ascom