Palestra sobre jornalismo científico...

...acontece nos dias 10 e 11, na Uneb.

A segunda edição do Ciclo de Palestras, organizado pelo Multiciência - Agência de Notícias da Uneb, acontece nos próximos dias 10 e 11 de maio, às 18h, no Auditório Multimídia do DCH III da Universidade, em Juazeiro. A palestra tem como tema "Desafios do Jornalismo Científico: da apuração à divulgação" e será ministrada por Nádia Conceição, jornalista e editora da Agência Ciência e Cultura da Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Para participar, estudantes e profissionais da área devem enviar sua inscrição para o e-mail O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. , informando nome, contato telefônico, e-mail, instituição e profissão. As inscrições seguem até o dia 09 de maio.

Palestrante

Nádia dos Santos da Conceição é doutoranda do Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade (IHAC) e integrante dos Grupos de pesquisas CULT e Cultura e Ciência. Atua nas áreas de comunicação, jornalismo científico, ambiental, cultura popular e políticas culturais, política e cultura.

Fonte: Multiciência Agência de Notícias