Eduneb faz lançamento de livros...

Fruto de resultados das pesquisas desenvolvidas por professores/pesquisadores da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), os livros publicados com selo da Editora Uneb (Eduneb) em 2017 serão lançados na próxima quarta-feira (17/05). O evento organizado pela editora será às 16 horas no Foyer da Reitoria no campus I, em Salvador.

Dentre as publicações está, “As palavras e as culturas: estudos sobre o léxico na realidade baiana”, de autoria do Dr.º Cosme Batista dos Santos, professor do Departamento de Ciências Humanas (DCH), campus III, e da Dr.ª Rita Queiroz, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).

Além dos livros com selo da Eduneb, outros títulos com o selo Universalis Edições também serão lançando neste evento, inclusive uma obra em coedição com a Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA).

Os livros tratam de temas diversos, como história da Bahia, literatura e linguística, crítica cultural, educação e problemas sociais do Brasil atual. Os autores e organizadores são docentes e pesquisadores pertencentes aos quadros tanto da graduação como dos programas de pós-graduação da UNEB e de outras universidades da Bahia e do Brasil.

