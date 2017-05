Agnaldo Meira participa de cerimônia de abertura da XI Expovale

O vereador Agnaldo Meira (PC do B), participou nesta terça-feira (09) de cerimônia de abertura da XI Exposição de Caprinos e Ovinos do Vale do São Francisco (Expovale), realizado no estacionamento do Juá Garden Shopping.

O evento que seguirá até o próximo domingo (14) e consiste em uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Juazeiro, através da Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (ADEAP) e da Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos do Sertão do São Francisco (ACCOSSF).

Meira é grande incentivador da caprinovinocultura na região e afirmou que a realização de eventos como a este ajuda a fortalecer a prática na região além de estimular da produção de queijos, iogurte e a venda do leite de cabra.

“O Selo Inspeção Interestadual Estadual (SISBI) representa uma grande conquista para os criadores de caprinos e ovinos de Juazeiro e de todo o estado, além de representar uma importante fonte de renda para os produtores, uma vez que agora os criadores poderão comercializar os produtos derivados do leite de cabra em outros estados do país”, explicou o parlamentar.

De acordo com a organização do evento, a exposição contará com a participação de empresários rurais, técnicos, pesquisadores, fabricantes de máquinas e equipamentos, produtores de insumos, fabricante e distribuidores de embalagens, além da exposição de animais, máquinas e tratores.

Ainda na programação do evento está previsto a realização de concurso de inseminação artificial, o encontro de criadores de caprinos sobre a integração da produção de carne o programa de transferência de embriões, a implantação do projeto de 500 matrizes de boer para o município de Juazeiro, além da ‘Nordestina da Raça Boer’ (carro chefe do evento) e o segundo torneio leiteiro de caprinos.

Ascom Agnaldo Meira/Foto: Ivan Cruz