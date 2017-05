Alex Tanuri: “Valorizar a educação e o educador é dever de todo homem público”

O Vereador Alex Tanuri (PSL), visitou na manhã desta quarta-feira a Professora e Educadora Lourdes Duarte, que completa 100 anos de vida no próximo dia 26 de junho.

“Não há maior investimento para o desenvolvimento de uma sociedade que a educação” – assinala Alex Tanuri – “E o mais importante para uma educação de qualidade são educadoras e educadores que nunca se cansam de aprender e ensinar”

“”Lourdes Duarte, às vésperas de completar cem anos, lúcida, ainda tem curiosidade para perguntar sobre a educação em nosso município, fazer comparações, lembrar de alunos ilustres e de antigas instalações das escolas em Juazeiro. É um referencial, um exemplo a ser seguido” – reforça.

“Propomos e a Mesa Diretora da Câmara de Juazeiro vai lhe prestar uma homenagem no próximo dia 26 de junho, data de seu aniversário. Disse a ela que a Câmara tem se envolvido e participado ativamente dos programas de melhoria da educação em nosso município e o empenho do prefeito Paulo Bonfim para que a educação pública em Juazeiro seja nota dez; ela nos lembrou da necessidade de melhoria e aperfeiçoamento constante dos trabalhadores em educação, do cuidado com as instalações e das dificuldades que superou ao longo do exercício de sua profissão. Saímos desta visita plenamente convencidos que a professora Lourdes Duarte merece todas as homenagens que Juazeiro possa prestar-lhe” – discorre Alex.

A homenagem é uma Comenda criada especialmente para homenagear os educadores que tenham se destacado no exercício da profissão, de forma inovadora e criativa, denominada Comenda Lourdes Duarte e será outorgada anualmente a um profissional da educação escolhida pelos vereadores, sempre na data de 26 de junho, aniversário de Lourdes Duarte.

Por Manoel Leão/Foto: Divulgação