Comissão de Saúde da Câmara de...

...Juazeiro homenageia trabalhadores em enfermagem.

Com o plenário lotado, a presença do Presidente do COREN na Bahia, Maria Luísa de Castro Almeida; a Fiscal do COREN em Juazeiro, Patrícia de Sales Ferraz; o Presidente da Federação dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, José Hélio Borges; Diretor do Sindicato dos Enfermeiros da Bahia, David Apóstolo; Representante do Colegiado de Enfermagem da UNIVASF, Vitória de Barros e Marcos Felipe, Coordenador do Movimento 30 Horas Já.

Para todos os oradores, a luta pelas trinta horas se justifica, pois, há várias categorias já contempladas com cargas horárias diferenciadas e a enfermagem, que sofre uma enorme pressão e desgaste na jornada de trabalho, é a que mais necessita desta diferenciação para que possa retornar ao trabalho com toda a capacidade de atendimento e acompanhamento do paciente.

Entusiasmadas, com aplausos, assobios, cartazes e muita movimentação, as enfermeiras apoiaram cada pronunciamento e reiteraram à Câmara o pedido de apoio à reivindicação.

Para a Vereadora Neguinha da Santa Casa, “hoje aqui estamos fortalecendo a luta pelas 30 Horas Já” e cobrou apoio da Câmara; Patrícia Ferraz, registrou a acréscimo de licenças médicas causadas pela jornada de trabalho; Maria Luísa parabenizou os vereadores e disse que “comemorar a Semana da Enfermagem, que começa no dia 12 e termina no dia 20, é a reafirmação de um patrimônio histórico que se torna mundial”, referindo à resolução da Organização Mundial de Saúde que instituiu esta semana como a Semana Mundial de Enfermagem.

Como a iniciativa de regulamentar a carga horária de enfermagem no município é de responsabilidade do prefeito, o Vereador Alan Jones, elaborou um projeto de Lei a ser encaminhado como indicação ao Poder Executivo e recebeu o apoio de todos os vereadores presentes: Anastácio, Domingão da Aliança, Joseilson Marcelino, Neguinha da Santa Casa, Aníbal e Charles Leal.

Para o Presidente da Câmara de Vereadores, Alex Tanuri, a mobilização é válida e importante e a Câmara se dispõe a colocar em pauta e votar “qualquer projeto que beneficie os trabalhadores”: “Independente de partido os vereadores tem um objetivo comum: fazer o melhor pelos trabalhadores de Juazeiro”.

Por Manoel Leão