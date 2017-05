Agnaldo Meira defende eleições diretas já

Nesta segunda-feira (22), durante sessão realizada na Câmara Municipal de Juazeiro, Agnaldo Meira (PC do B), reiterou os últimos acontecimentos ocorridos país. O parlamentar tem se mostrado contrário as medidas impostas pelo governo de Michel Temer e criticou a decisão do presidente em não renunciar do governo.

Na última semana, os brasileiros foram pegos de surpresa com a notícia de que o presidente Michel Temer teria concordado com a realização de pagamentos ao ex-deputado Eduardo Cunha, para a compra do seu silêncio. A denúncia, divulgada pelo jornal O Globo foi realizada por um dos controladores do frigorífico JBS Joesley Batista, por meio da gravação de uma conversa com o presidente. De acordo com a gravação, Temer teria concordado com a realização dos pagamentos a Cunha e ao doleiro Lúcio Funaro, um dos operadores preso na Lava Jato

A voz dos trabalhadores também reforçou a decisão da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), realizada no último sábado (20), em pedir o impeachment de Michel Temer e afirmou ser a favor da realização de eleições diretas para a presidência da república. “Na verdade aconteceu um golpe dentro de um golpe. O Congresso Nacional não tem legitimidade para eleger um presidente de forma indireta”, confirmou Meira.

JUAZEIRO: Ainda na tribuna da Câmara de Vereadores, Agnaldo Meira reiterou sobre o crescimento da cidade de Juazeiro e os avanços alcançados durante a gestão do ex-prefeito Isaac Carvalho. “ Foram entregues mais de 12 mil habitações na cidade. Esse foi o governo que melhorou a autoestima da população Juazeirense, com investimentos na saúde, educação e infraestrutura”, finalizou Meira.

Texto: Ascom/Foto: Joselito Tavares