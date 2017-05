Juazeiro: Coronel Anselmo Bispo, assume comando do CPRN

O Diário Oficial do Estado da Bahia datado desta quinta-feira, 25 de maio, publicou uma série de exonerações e nomeações no alto comando da Polícia Militar baiana. O Diário Oficial do Estado da Bahia datado desta quinta-feira, 25 de maio, publicou uma série de exonerações e nomeações no alto comando da Polícia Militar baiana.

Nos casos específicos da região Norte, foi anunciada a exoneração do Coronel PM Alfredo José Souza Nascimento do Comando de Policiamento da Região Norte e para o seu lugar foi nomeado o Coronel José Anselmo Moreira Bispo que estava na Academia de Polícia Militar, da estrutura da Secretaria de Segurança Pública.

O Coronel PM Anselmo Bispo é juazeirense, filho do saudoso Sargento Bispo, que além de policial militar era também músico e durante muito tempo comandou a briosa Banda de Música do 3 BPM.

Outras mudanças na região Norte apontam a nomeação do Major PM Luis Henrique para o comando da 76ª CIPM em lugar do Major Manuel Perdiz.

Quem está de volta também ao âmbito do CPRN é o Tenente Coronel PM Alexandre Motta Lima que vai assumir a Chefia do Núcleo de Gestão Administrativa e Financeira do Comando de Policiamento Regional Norte.

Fonte: Coronel Notícias Policiais/Foto: Divulgação