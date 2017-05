Prefeito Paulo Bomfim entrega mil casas em Juazeiro dentro do “Toda Sexta Tem Obra”

Mais mil famílias realizaram o sonho da casa própria em Juazeiro na manhã desta sexta-feira (26). Dentro do programa “Toda Sexta Tem Obra” o prefeito Paulo Bomfim entregou a primeira chave do Residencial Dr. Humberto Pereira - construído através do Minha Casa Minha Vida, à dona de casa Maria do Rosário, mãe de dois filhos.

A casa que Rosário e sua família irão morar é adaptada. O esposo dela é cadeirante. “Meu marido é uma pessoa com deficiência e estou muito feliz por ter agora uma casa apropriada. Primeiramente agradeço a Deus e segundo ao prefeito Paulo Bomfim e ao ex-prefeito Isaac Carvalho, pois agora tenho minha casa própria”.

A cerimônia de entrega aconteceu no próprio residencial e contou com a presença das famílias dos contemplados que lotaram uma das quadras do empreendimento além de vereadores, secretários municipais, dos deputados estaduais Roberto Carlos e Crisóstomo Lima.

O município de Juazeiro conquistou nos últimos oito anos o maior volume de casas populares de sua história, sendo 11 mil no total. “É um momento fantástico na vida de todos e uma satisfação fazer parte dessa história. Espero que todos possam cuidar com carinho desse lugar que foi feito para quem realmente precisa”, comemora a secretária de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade, Cida Gama, que informou que restam ainda 500 moradias da terceira etapa do Residencial para concluir esse número total.

O prefeito Paulo Bomfim ressaltou a articulação política feita junto aos governos federal e estadual que resultou na conquista de um número expressivo de residenciais para a cidade. “Nosso grupo político tem ido buscar os recursos que precisamos, porque muitas vezes os problemas estão aqui, mas as soluções estão fora. Temos feitos bons projetos, encaminhados aos governos federal e estadual buscando aprovação. Esse é resultado de mais um projeto bem feito, fruto do trabalho iniciado na gestão do ex-prefeito Isaac Carvalho. Juazeiro tem o maior programa habitacional do Nordeste e esse é um momento ímpar em nossa vida”, afirmou.

A cozinheira Valdelice Nery mora em uma casa cedida por uma amiga e emocionada comemorou a conquista da casa própria. “É muita emoção passar por esta vitória de hoje e muita alegria porque agora vou para minha casa. Tenho muito que agradecer, principalmente, ao prefeito Paulo Bomfim e também a toda sua equipe de governo”, afirmou.

A dona de casa, Carmelita Lopes que pagava com dificuldade o valor alto do aluguel também foi uma das contempladas. “Estou muito feliz porque agora tenho minha casa como muitas colegas que também não tinham condições e foram contempladas. Eu pagava R$ 500 de aluguel e hoje estou muito agradecida por saber que hoje vou pagar apenas R$ 88 reais. Hoje posso dizer que tenho minha casa”, declarou.

O deputado Crisóstomo Lima destacou a atuação da gestão municipal na conquista das unidades habitacionais. “As pessoas não acreditavam e aqui está o compromisso de um governo que se preocupa realmente com o povo”, ressaltou.

As duas unidades do residencial entregues hoje atendem às exigências de qualidade do programa e estão equipados com infraestrutura completa que inclui pavimentação, rede de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica, aquecedor para o chuveiro, parques infantis, quadra de esporte e academia ao ar livre. Além disso, 3% dos imóveis são adaptados para pessoas com deficiência. Os imóveis medem aproximadamente 42,00 m² de área privativa e estão avaliados em R$ 60 mil cada. As moradias do “Minha Casa Minha Vida” são destinadas às famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil.

Fabiana Diniz/PMJ