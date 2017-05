Escola José Padilha realiza a II Feira Literária para Família

A Escola Municipal José Padilha de Souza, localizada no bairro Alto do Cruzeiro, realizou dia 27, a segunda edição da Feira Literária para Família, reunindo pais, alunos, professores e equipe gestora da instituição de ensino. O evento realizado em maio faz parte do calendário festivo da escola, que comemora também o Dia das Mães.

As mamães dos alunos da “Família Padilha”, como se refere a gestão da escola, compareceram a festa dedicada a elas, onde puderam prestigiar as apresentações culturais de seus filhos. As turmas do ensino fundamental, acompanhadas de suas professoras se apresentaram para as mães num momento muito “caloroso e emocionante”. Apresentações de música, histórias, coral e poesia fizeram a festa da família.

De acordo com a gestora da Escola, Floriza Santos Félix, é muito gratificante ver a participação das crianças com as suas famílias atendendo ao convite da escola. “Na primeira feira a gente ultrapassou os muros da escola, a gente fez a feira na praça, muitos pais vieram prestigiar, e é uma forma da gente está integrando família e comunidade”, disse, lembrando da importância da família na vida escolar de seus filhos.

“A gente precisa que a família esteja mais perto da escola, porque a gestão escolar é democrática, e pra ser democrática a gente precisa ter a sociedade como um todo, principalmente a comunidade mais integrada dentro da escola. Têm sido bons os resultados”, pontuou.

A Escola José Padilha de Souza atende 320 alunos, e segundo a gestora os pais têm comparecido aos eventos. “Foram distribuídos convites, mas a gente teve uma demanda boa porque é um sábado de manhã, e nós tivemos aqui 150 mães”, disse satisfeita. A Escola é situada no Alto do Cruzeiro, mas atende alunos de outros bairros, como João Paulo II; Novo Encontro; Itaberaba; Alto do Alencar; Castelo Branco, entre outros.

Para Floriza, é preciso valorizar muito mais a família. “Porque a família é à base de toda a sociedade. Quando você educa seu filho pensando no futuro, porque a gente vê na sociedade que a questão da política está muito forte, e ainda tem muita alienação, e a gente precisa educar estas crianças hoje para que o amanhã venha dias melhores. Que os pais possam levar daqui hoje a mensagem de que família é tudo, a escola simplesmente só dá uma mãozinha para que a educação prossiga”, concluiu a gestora.

No evento também foi sorteada uma cesta de produtos entre as mães presentes. A ganhadora foi Suelane Lima dos Santos, do bairro Pedra do Lorde, mãe de dois alunos do Padilha, Victor Samuel de 06 anos, e Daniel de 10 anos. Para Suelane o momento é importante, pelo incentivo que a escola dá e a união da família. “Sempre participo das festas da escola e acho muito bom o desenvolvimento das crianças e aprendendo a respeitar os pais”, disse.

Participaram ainda da II Feira Literária para Família os poetas do bairro Alto do Cruzeiro, numa homenagem especial as mães, a poetisa Dona Lourdes, e o poeta Paulo Carvalho, que também é editor do jornal A Notícia do Vale. No final da festa teve distribuição de lanches e um CD com hinos e canções sobre a família, um presente da “Família Padilha” para todas as mães e convidados.

Da Redação/A Notícia do Vale

Fotos: Luiz Washington/Maria H. Aranha