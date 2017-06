Câmara aprova projetos que beneficiam moradores de Juazeiro

A Câmara de Vereadores de Juazeiro, por unanimidade dos vereadores presentes, aprovou na sessão desta terça-feira dois projetos de lei oriundos do Executivo municipal destinados a beneficiar a maioria dos Juazeirenses.

O primeiro denominado "Programa Transformar", tem foco na dignidade da pessoa com deficiência. Uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade, o programa prevê beneficiar pessoas com deficiência através da reforma de sua casa, com adequações de acessibilidade nos imóveis. O programa será financiado com recursos próprios municipais.

A Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade, dirigida pela vereadora licenciada Cida Gama, que esteve presente à sessão dessa terça-feira, começa a executar o programa em diversos bairros periféricos de Juazeiro.

O segundo projeto aprovado, unanimemente, institui campanha de estímulo à arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, com a realização de sorteios de prêmios.

Para o Presidente Alex Tanuri, "há uma clara definição de prioridades no governo de Paulo Bonfim" e explica: "Além de manter a educação como o carro chefe da administração, com resultados excelentes, Paulo Bonfim mostra preocupação com a vida das pessoas que mais necessitam de apoio do poder público. No governo do prefeito Isaac resgatamos as dívidas que o governo tinha com a infraestrutura de Juazeiro, criando uma nova cidade, asfaltada, saneada e bonita. No governo de Paulo Bonfim resgataremos a dívida social, com atenção aos mais carentes, aos deficientes e especiais, às mulheres e às minorias. Este é um governo que irá beneficiar pessoas".