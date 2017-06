SEDUC se reuniu com o Conselho Municipal de Educação

A secretária de Educação e Juventude – SEDUC, Lucinete Alves se reuniu com a nova diretoria e membros do Conselho Municipal de Educação, na quinta-feira (08), na Casa dos Conselhos, em Juazeiro.

Durante a reunião foi apresentado aos conselheiros o Relatório Preliminar de Acompanhamento e Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME, 2015/2025, que na próxima terça-feira (13), às 16h será apresentado também à população em Audiência Pública, na Câmara de Vereadores. Os membros do Conselho conheceram a situação e os avanços da Educação no município, entre 2015 a 2017, dentro das 20 metas estabelecidas pelo PME. Os conselheiros tiraram dúvidas e discutiram sobre alguns pontos do relatório.

A diretora do Núcleo Territorial - NT10 e membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação do PME, Marinez Silva elogiou a Rede Municipal de Ensino pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo em Juazeiro, destacando o trabalho com os alunos com deficiência. “Juazeiro tem sido referência para outros municípios, e nós precisamos agradecer e parabenizar a SEDUC pelo trabalho que vem desenvolvendo. Hoje o município tem atendimento especializado para os alunos com deficiência, com salas especiais, auxiliares, coordenação pedagógica, e 80% das unidades possuem acessibilidade. São muitos avanços”, evidenciou Marinez.

A secretária Lucinete informou que a demanda de alunos com deficiência tem aumentado significativamente. “São muitos desafios que temos até 2025, mas já conseguimos muitos avanços em todos os setores da Rede Municipal de Ensino, destacando a infraestrutura das escolas, onde reformamos e climatizamos mais de 100 unidades; construção de 20 novas creches, implantação das salas de AEE, aquisição de material didático estruturado para alunos de alfabetização; formação continuada para os professores, com destaque na área de Libras e Braille; entre outros”, pontuou.

A Lei nº 2.541/2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME de Juazeiro, tem vigência de 10 anos, com 20 metas estabelecidas, que trata dos temas de Educação Infantil, Ensino fundamental, Ensino Médio, Educação Especial/Inclusiva, e como diretrizes, a erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar e superação das desigualdades educacionais, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamentam a sociedade.