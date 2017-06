Debate em Juazeiro leva a plano de prevenção...

...para banhistas do São Francisco.

Vitimado pela perda do filho em outubro do ano passado, o Vereador Domingos Alves Viana, (Domingão da Aliança-PRTB), tem levantado a voz repetidamente sobre os riscos que oferece o banho nas águas do São Francisco, principalmente na “prainha”, próximo à estação de captação de água do SAAE.

Transformado em ponto de encontro de jovens a “prainha” é uma alternativa de banho além da Ilha do Fogo, mas o repetido número de afogamentos na área e os questionamentos na Câmara, depois de mais dois incidentes com perdas de vida nesta última semana, levou os vereadores Alex Tanuri (PSL), Presidente da Câmara; Anastácio (PC do B), Gleidson Medrado (PSD), Fabinho (PRB), Domingão(PRTB) e Jean Gomes (PT) ; a Comandante da Guarda Municipal, Josilene Lins; o Comandante da Agência Fluvial, Capitão Tenente Silvio Miranda Pinto Junior; o Diretor da CSTT – Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte, Damião Medrado; o Comandante do Grupamento do Corpo de Bombeiros de Juazeiro, Tarcísio Ribeiro do Vale e o Secretário de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano, Agenor Souza a discutirem formas de prevenir os acidentes.

Para o Presidente Alex Tanuri é “urgente uma ação conjunta de todos os órgãos que possam eliminar riscos aos banhistas e a iniciativa da Câmara de Vereadores de realizar esta reunião e tantas quantas forem necessárias, além de buscar recursos e pessoal, vem de encontro aos apelos da população que utiliza a orla do São Francisco para lazer e banho”.

Foi apresentado pelo Corpo de Bombeiros um plano de prevenção, a disponibilidade de equipamentos e barcos da Marinha. A CSTT, a Guarda Municipal e a Secretaria de Meio Ambiente se integram às ações de prevenção.

“Nosso objetivo é eliminar ou reduzir os acidentes, que resultam em mortes, principalmente de jovens, por afogamento no rio” – acentua o Vereador Gleidson Medrado – “E esta reunião definiu ações e a presença dos órgãos responsáveis pela segurança no município”.

A reunião, realizada na manhã de quinta-feira (08/06), já rende frutos neste final de semana, com a presença de segurança e orientação aos banhistas.

“Queremos garantir mais segurança e tranquilidade aos banhistas” – finaliza o vereador Jean Gomes.