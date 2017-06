Morrem de acidente Pastor e esposa no interior de Juazeiro

Um acidente envolvendo dois veículos na manhã deste domingo (11) na BA-210, próximo ao acesso do Projeto Mandacaru em Juazeiro, ceifou as vidas do pastor Adaílton, funcionário da Prefeitura de Curaçá-BA, que conduzia o veículo Fiat Uno, juntamente com sua esposa.

Os motivos do acidente fatal não foram revelados. uma terceira pessoa foi socorrida em estado grave para uma unidade hospitalar da região.

O corpo da mulher ficou preso às ferragens e foi retirados por policiais do Corpo de Bombeiros. Os corpos foram conduzidos para o IML – Instituto Médico Legal de Juazeiro.

waldineypassos/Fotos: Divulgação