Saúde continua no rumo certo em Juazeiro, diz Alex Tanuri

Ressaltando as dificuldades de atendimento na saúde pública, “um problema nacional, ocasionado pela defasagem entre o custo e os repasses e a situação de penúria da imensa maioria dos municípios brasileiros, que mal tem recursos para pagar a folha”, o Presidente da Câmara de Vereadores de Juazeiro, Alex Tanuri (PSL), participou nesta sexta-feira da solenidade de posse da nova Secretária de Saúde, Fabíola Ribeiro.

Na solenidade, concorrida e com a presença de quase todos os vereadores de Juazeiro, o Presidente Alex reforçou o compromisso da Câmara de atuar sempre em conjunto e apoiando todas as iniciativas que levem melhoria de atendimento à população, citando os projetos de lei aprovados recentemente que tratam da melhoria de moradia, aumento salarial e autonomia de gestão para unidades de saúde: “Plínio Amorim realizou um trabalho de consolidação da saúde. Em Juazeiro, apesar das dificuldades, não temos fila nas portas dos hospitais, não temos pessoas em corredores e nem reclamações com a falta de médicos ou medicamentos. Com a Doutora Fabíola a saúde continua no rumo certo em Juazeiro. A Secretária Fabíola mostrou capacidade na direção da Maternidade Municipal e leva esta experiencia para a Secretaria. Acredito no sucesso diante deste novo desafio”.

“A Câmara de Vereadores de Juazeiro é parceira” – destacou Tanuri.

Por Manoel Leão/Foto: Tavares