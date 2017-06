Homem é assassinado com vários tiros em Juazeiro

Na noite desse domingo (11), um homem foi assassinado em quanto circulava de bicicleta no bairro Antônio Guilhermino, em Juazeiro (BA). A vítima foi atingida por vários disparos de arma de fogo na cabeça.

De acordo com informações, os criminosos se aproximaram em uma moto e efetuaram os disparos. Ainda não se sabe o que motivou o crime. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local para proceder com a remoção do corpo

Fonte: waldineypassos/foto:divulgação