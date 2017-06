Lançado em Juazeiro Projeto 'Eleitor do Futuro

A Prefeitura de Juazeiro, através da Secretaria de Educação e Juventude (SEDUC), firmou parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), por meio da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-BA), para promover o Projeto 'Eleitor do Futuro – Educação para a Cidadania', nas escolas municipais de Juazeiro. O projeto foi lançado nesta segunda-feira (12), no auditório do Colégio Municipal Paulo VI, e contou com a participação do presidente do TRE-BA, o Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, da secretária da SEDUC, Lucinete Alves, entre outras autoridades.

Diante de um auditório repleto de estudantes, com idades entre 13 e 17 anos, Adriana Passos da EJE-BA apresentou o Projeto e orientou os alunos sobre a importância do voto, democracia, valorização do voto, cidadania, eleições, participação política, os papéis dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciários, entres outros assuntos. "Juazeiro é o quinto município baiano, onde estamos firmando o acordo de cooperação para o desenvolvimento do Projeto, que tem como objetivo contribuir para fomentar a conscientização política de crianças e adolescentes, promovendo o exercício da cidadania, através de ações nas escolas. Gostaríamos de agradecer a receptividade e parabenizar o alunos, a equipe do Colégio Paulo VI e da secretaria de Educação", ressaltou Adriana.

A maior interação dos alunos, ocorreu no momento da oficina da votação simulada, quando os jovens vivenciaram o processo eleitoral, desde a campanha política, como as atividades dos mesários, votação em urnas eletrônicas, até a divulgação do resultado da eleição. A aluna Izabela de Oliveira ganhou como prefeita da eleição simulada, após convencer seus colegas com suas propostas de melhorias para o município. "Achei muito interessante essa ideia, já que a gente vai votar a partir dos 16 anos. Essa experiência hoje nos ajudou a tirar dúvidas e saber como será no dia em que poderemos escolher os nossos governantes. Estou satisfeita porque consegui apresentar as melhores propostas, dando prioridade a Saúde e a Educação, e por vencer a eleição, estou prefeita por um dia", brincou a aluna do Paulo VI.

O aluno Robert Silva disse que não conhecia a urna eletrônica e gostou da experiência de votar. "Eu sou deficiente visual e só pude votar porque o teclado da urna tem os números em sistema braile, que eu aprendi na escola municipal Joca de Souza Oliveira. Quero agradecer ao prefeito Paulo Bomfim e ao ex-prefeito Isaac Carvalho pelo cuidado com os alunos com deficiência e com a Educação", evidenciou.

"Uma das principais ideias, segundo o projeto é preparar os adolescentes para o exercício do voto, formando cidadãos esclarecidos, que possam votar em políticos que sejam comprometidos com o nosso país e a nossa cidade. Nosso papel não é somente preparar as eleições, mas também trazer essas informações aos eleitores e aos futuros eleitores que são vocês", disse o presidente do TRE-BA, José Edivaldo Rocha Rotondano.

A secretária Lucinete Alves parabenizou ao presidente do TRE-BA e a equipe da EJE-BA pelo Projeto. "Quando nós temos um eleitor consciente, com certeza nós teremos políticos de melhor qualidade, que possam contribuir verdadeiramente com a melhoria da nossa sociedade. Esse projeto vem a ajudar os alunos, com a formação dos nossos futuros eleitores", finalizou.

No início da tarde, o prefeito Paulo Bomfim e o presidente do TRE-BA, José Edivaldo Rocha Rotondano assinaram um convênio, que assegura o apoio do município ao processo de recadastramento biométrico, na Câmara Municipal de Vereadores, em Juazeiro.

Estavam presentes no lançamento do Projeto 'Eleitor do Futuro' o procurador do município Eduardo Fernandes, o juiz Eleitoral José Carlos, a gestora do Colégio Paulo VI, Vera Gomes, advogados e professores