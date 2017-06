Semafaro da SOTE terá mudanças a partir desta terça feira 13

A Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte (CSTT) informa aos condutores de Juazeiro para redobrarem a atenção no semáforo do cruzamento da SOTE, na Avenida Adolfo Viana, pois a partir desta terça-feira (13) haverá algumas mudanças.

O supervisor de Engenharia de Tráfego da CSTT, Abner de Oliveira, explica que para os condutores que trafegam no sentido Avenida Ulisses Guimarães (Lomanto Júnior)/Avenida Adolfo Viana, haverá dois semáforos. “A Avenida Ulisses Guimarães será dividida em duas faixas. O condutor que estiver na faixa da direita só poderá seguir a direita (Av. Adolfo Viana) e disponibilizará de um tempo maior, aproximadamente 78 segundos, para trafegar no sinal verde. Já os condutores da esquerda permanecem com 45 segundos e só poderão seguir em frente ou converter à esquerda”, esclarece Abner.

Os condutores que vêm da Adolfo Viana (sentido BR-407) não poderão mais realizar o retorno para a Avenida. Os outros dois semáforos desse cruzamento permanecem com seus fluxos inalterados.

“Nossa equipe realizou um estudo para solucionar o intenso engarrafamento que se formava na Avenida Ulisses Guimarães em horário de pico. Essa foi a forma que encontramos para resolver o problema e dar mais fluidez ao trânsito da nossa Juazeiro”, garante o diretor-presidente da CSTT, Damião Medrado.