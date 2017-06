Prefeito Bomfim visita obras no Loteamento Eldorado

Três Ruas (Ruas 01, Travessa e Rua Tamarindo) que estão sendo beneficiadas com pavimentação asfáltica, no Loteamento Eldorado, em Juazeiro, começaram a receber imprimação nesta quarta-feira (14). A intervenção totalmente custeada com recursos próprios do município beneficia as vias com saneamento básico, pavimentação asfáltica, drenagem superficial (meio fio e linha d’água) e calçadas.

O prefeito Paulo Bonfim esteve acompanhando a execução do serviço, juntamente com o secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Anderson Alves, o Chefe de Gabinete, Vilmar Ferreira, o Presidente da Câmara, Alex Tanuri, além dos vereadores, Agnaldo Meira, Ronaldo Campina (Roninho), Amadeus Silva, Gleidson Medrado, Anibal Araújo e representantes da comunidade.

“Hoje o nosso dia foi voltado para o acompanhamento de algumas das obras em andamento na nossa cidade. Juazeiro nos últimos oito anos recebeu o maior volume de obras da sua história e o desafio da nossa gestão é fazer mais e melhor pela população”, destacou o prefeito Paulo Bonfim.

As intervenções já executadas nas vias representam pouco mais de 40% da totalidade da obra, é o que garante o encarregado da empresa responsável, Domingos Souza. “As três vias já receberam os serviços de escavação, reconstituição da sub-base, base e compactação. Hoje estamos iniciando a imprimação que deve ser concluída até amanhã. Nesse ponto as vias ficam prontas para receber o asfalto”, explica Domingos Souza.

“Aqui antes tínhamos muita dificuldade, sofríamos com a poeira, com a chuva, tínhamos muita lama, hoje mesmo com a obra já estamos sentindo mudanças significativas e acreditamos que com a conclusão da intervenção vai melhorar ainda mais”, destaca o morador e comerciante do bairro Charles Bispo.

O secretário de Obras, Anderson Alves, ressalta que assim como a obra do Eldorado várias outras estão em andamento no município custeadas com recursos próprios. “Hoje além da pavimentação aqui do Eldorado temos a pavimentação da Rua Propriá no Monte Castelo, a urbanização de Campo dos Cavalos, no Salitre e também da Vila Santa Inês no Distrito Maniçoba, tudo isso fruto dos recursos do município, do IPTU pago em dia”, finalizou o secretário.