Paróquias de Juazeiro celebram festa de Corpus Christi

Comemorada anualmente pela igreja católica, a festa de Corpus Christi é uma das celebrações mais esperadas pelos fiéis e nesta quinta-feira (15), a Paróquia Nossa Senhora das Grotas expõe o Santíssimo Sacramento, o corpo de Cristo presente entre o povo.

A missa solene acontece às 19h seguida da tradicional procissão, que passará pelo tapete artístico, confeccionado pelas pastorais, grupos e movimentos.

As demais paróquias como Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima, Alto da Aliança, Santa Terezinha, na Piranga e Santo Afonso, no bairro Castelo Branco, também enfeitam as ruas para a procissão.

Na paróquia Santo Antônio às 17h, antes da missa, haverá catequese com o Bispo Carlos Alberto (Dom Beto) sobre o significado da data.

Os festejos de Corpus Christi acontecem em referência à Quinta-feira Santa que representa a última ceia de Jesus com seus apóstolos. Na última ceia, Jesus mandou que celebrassem em sua memória comendo o pão e bebendo o vinho que se transformam em seu Corpo e Sangue.

O vigário geral da Diocese de Juazeiro, Josemar Mota da Silva, explica que a festa de Corpus Christi é uma comemoração de louvor e gratidão a Deus pela presença de Jesus no Sacramento da Eucaristia.

"Celebrando a Eucaristia estamos cumprindo o pedido do Senhor: 'Fazei isto em memória de mim'. E se realiza a promessa do Senhor na sua Igreja: 'Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos' (Mt 28,20) ", concluiu Pe. Josemar.

Confira o horário de celebrações e procissões nas paróquias de Juazeiro:

São Cosme e Damião (Bairro Alagadiço) - 6h20

Santo Antônio (Bairro Santo Antônio) - 18h

Catedral- 19h

Santo Afonso (Bairro Castelo Branco) - 19h

Santa Terezinha (Bairro Piranga) - 19h30

Nossa Senhora de Fátima - (Bairro Alto da Aliança) - 19h30

Nossa Senhora Aparecida - (Bairro João Paulo II) - 19h30