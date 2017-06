Realizados com sucesso os Jogos Escolares em Juazeiro

As equipes das Escolas Municipais fizeram bonito nesta sexta-feira (16), nas finais dos Jogos Escolares 2017, no Ginásio de Esportes Aluísio Viana, em Juazeiro. Dos seis jogos, nas modalidades coletivas de vôlei, futsal, handebol e futebol Society, masculino e feminino, as equipes das escolas municipais foram campeãs em quatro jogos.

Com muita garra e determinação, a equipe do vôlei masculino da Escola Santo Antônio fez um excelente partida e venceu a equipe do CPM, por 2X0. “É muita emoção ser campeão para nós que estamos participando pela primeira dos Jogos. Fiquei feliz por ver o desempenho dos nossos alunos do interior do município na quadra, resultado de trabalho bem feito. Quero parabenizar a SEDUC pela organização e pela forma como recebeu a todos”, declarou o professor de Educação Física e treinador da equipe campeã, Roberto de Souza.

Futsal feminino levou as torcidas à loucura, em um jogo disputadíssimo entre as equipes da Edualdina que ganhou por 1 x 0 a José de Amorim. No futebol society, a equipe do Colégio Paulo VI foi campeã por 4 X 0 contra a Anália. E o último jogo das finais, foi o futsal masculino entre duas equipes da Rede Municipal: o Paulo VI venceu o jogo por 3 X 0 para a equipe do Celso.

As equipes da Rede Privada foram campeãs no vôlei feminino, handebol feminino e masculino. O Colégio Objetivo venceu no vôlei feminino de 2 X 1, em uma partida disputada com o Geo. “Estou muito feliz, foram meses de muito treino e dedicação da equipe e do nosso professor Geraldo Sérgio”, disse emocionada a atleta Debora Nóbrega. O handebol masculino do Geo venceu de 9 x 2 o CPM.

O pai da atleta Luana, Paulo Roberto, campeã do Objetivo contou que assistiu todos os jogos da filha na competição, mas que a final foi diferente. “De um lado estava minha filha na equipe do Objetivo e do outro minha sobrinha na do Geo. Mas o importante é essa alegria e entusiasmo da juventude na prática dos esportes”, disse o pai emocionado.

A secretária da SEDUC Lucinete Alves acompanhada de equipe, também foi assistir às finais e vibrou junto com as torcidas. “Estou muito satisfeita com o belo trabalho que os professores de Educação Física fazem com os alunos. Os Jogos representam a interação e a união entre as redes de ensino, além da participação das famílias que estão aqui vibrando pelos filhos. O mais importante desse evento é o incentivo ao esporte, à saúde e à união entre os estudantes, professores, familiares e todos os envolvidos”, ressaltou Lucinete.

Nesta quinta-feira (14), os atletas de natação também fizeram bonito na competição, na piscina do Sesi. Este ano a 39ª edição dos Jogos Escolares reuniu atletas de 57 escolas, sendo 26 municipais, 19 estaduais e 12 particulares, que competiram nas modalidades de handebol, vôlei, futsal, atletismo, futebol society, xadrez, natação, vôlei de dupla, judô e tênis de mesa. A segunda etapa dos Jogos na categoria infantil será realizada de 1º a 11 de agosto.