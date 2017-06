Caravana da Saúde fez 202 atendimentos no Dom José Rodrigues

Nesta quarta-feira (21), a Caravana da Saúde esteve na Unidade Básica de Saúde Herbet Mouze, no bairro Dom José Rodrigues. No total, 202 atendimentos foram realizados nesta 72ª edição. Suely Bonfim, técnica de enfermagem, passou pelo clínico geral e o endocrinologista e ficou muito satisfeita com a agilidade da Caravana. “Cheguei cedo, fui atendida por dois médicos e já estou voltando para casa. Essa Caravana foi uma ideia muito acertada. Espero que venha mais vezes para nosso bairro”, declara Suely.

Além de oferecer exames laboratoriais, eletrocardiogramas e especialidades como clínica geral, odontologia, ortopedia, cardiologia e endocrinologia, a Caravana da Saúde agora conta com a parceria da Secretaria de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade (SEDES), com serviços de atualização e averiguação cadastral para beneficiários do Bolsa Família; e o trabalho educativo para prevenção de acidentes de trânsito da Companhia de Segurança, Trânsito e Transporte (CSTT).

A doméstica Lindinalva de Jesus fez exames laboratoriais, acompanhou a filha no recadastramento do Bolsa Família e assistiu a palestra sobre prevenção de acidentes de trânsito. “É maravilhoso ter a oportunidade de realizar tudo num único dia e aqui no meu bairro, sem precisar ir ao Centro da cidade”, declarou. Lindinalva também gostou bastante da palestra da equipe de Educação para o Trânsito: “Eu perdi um genro num acidente de trânsito porque estava pilotando uma moto sem capacete, por isso, acho importante essas orientações para que as pessoas não comentam o mesmo erro. É muito importante esse trabalho de conscientização”, salientou Lindinalva.

A secretária de saúde, Fabíola Ribeiro, falou sobre as parcerias com a SEDES e a CSTT que estão fortalecendo a Caravana. “A Caravana da Saúde é um programa de governo que vem se tornando uma Caravana da Cidadania. O Governo Paulo Bomfim vem ampliando os serviços ofertados para proporcionar um melhor atendimento das demandas da população”, ressaltou Fabíola.

A Unidade Básica de Saúde Herbert Mouze foi reforma e ampliada em dezembro de 2016, na gestão do ex-prefeito Isaac Carvalho. Essa é a segunda Caravana que a comunidade recebe após a reinauguração da Unidade.