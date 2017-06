Bancários de Juazeiro e Região vão aderir a greve geral dia 30

Trabalhadores bancários de Juazeiro e Região divulgaram vão aderir à greve geral no dia 30 de junho; a decisão foi aprovada em assembleia na noite da última terça-feira (20). A greve geral terá concentração no dia 30 de junho, às 08:30h, em frente ao INSS, em Juazeiro.

Outras categorias também devem participar da paralisação que tem como pauta dar visibilidade à insatisfação da população com as medidas provisórias e propostas de emendas à Constituição promovidas pelo governo Michel Temer.

Está será a terceira greve geral de sindicatos apenas neste ano. Os trabalhadores irão paralisar as atividades em todas as partes do país como forma de protesto, principalmente pela reforma da previdência e trabalhista. A mobilização é contra as reformas que retiram direitos históricos dos trabalhadores e engloba as bandeiras das Eleições Diretas Já e do Fora Temer.

"Vamos fazer uma grande mobilização em Juazeiro e precisamos de todos nessa luta. Não podemos simplesmente aceitar essas mudanças. Esse movimento é mais uma tentativa de defender os direitos da população", externou o Presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro Maribaldes da Purificação.