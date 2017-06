Revista ‘A Novena Perpétua em Juazeiro será lançada hoje

Será lançada nesta terça-feira (27), às 18h, na Catedral de Juazeiro, no Centro, a revista ‘A Novena Perpétua em Juazeiro – BA: Milagres Existem’. O evento acontecerá durante tradicional comemoração em homenagem à santa, que deve atrair fieis de toda a cidade. A pesquisa para a obra é da professora e ministra extraordinária da Sagrada Comunhão, Maria José Lima da Rocha.Distribuída gratuitamente na porta da igreja, a publicação histórica conta a trajetória de 67 anos de existência da Novena Perpétua em Juazeiro – BA, trazida em 1950 ao município pelos padres Redentoristas holandeses, vindos da Basílica do Senhor do Bonfim em Salvador – BA.

Para reviver os passos no município da devoção conhecida e venerada em todos os continentes do mundo, a revista reúne documentos, fotos, cartas e depoimentos marcantes, a exemplo da revelação de um milagre concedido pela Mãe do Perpétuo Socorro à própria mãe da autora. A revista também resgata aspectos significativos da história da Diocese de Juazeiro, destacando a chegada do primeiro bispo, Dom Tomás Guilherme Murpy, em 1963 e a criação das paróquias de Santo Antônio e São Cosme e Damião, já nos anos 70.

Com uma programação visual moderna, concebida pela Clas Comunicação & Marketing, a publicação traz ainda o famoso e conhecido quadro da Mãe do Socorro, pintado em estilo bizantino com os mais variados significados do ícone, além do cântico ilustrado ‘Socorrei-nos Ó Maria’ e a ‘Oração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro’.

Pesquisa e redação

Além de assinar a pesquisa, Maria José Lima da Rocha, que é ex-presidente da Arquiconfraria do Coração Eucarístico de Jesus, também é a redatora da obra. Em novembro de 2016, ela lançou a revista “Arquiconfraria do Coração Eucarístico de Jesus, nos seus 75 anos”, uma publicação histórica que, além de contar a trajetória do Jubileu de Diamante da Arquiconfraria, também resgata aspectos significativos do bispado de Dom José Rodrigues de Souza e homenageia os bispos Dom Frei Carlos Alberto Breis Pereira, Dom José Geraldo da Cruz (Bispo Emérito de Juazeiro) e o padre Josemar Mota da Silva, vigário geral.