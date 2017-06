ALBA aprova projeto que concede a

...comenda Dois de Julho ao atleta Daniel Alves.

O Projeto de Resolução Nº 2.344/2015, de autoria do deputado estadual Zó ( PCdoB), que concede a comenda Dois de Julho ao atleta Daniel Alves teve aprovação unânime na assembleia Legislativa da Bahia na terça feira (20). Daniel Alves é um jogador de futebol com destaque nacional e internacional e representa o povo do sertão da Bahia e do Brasil. De acordo com Zó, a propositura é justa, pois o lateral direito desenvolve com brilhantismo seu papel no futebol mundial. "Filho de Juazeiro Bahia, Daniel Alves é de fato um dos mais fortes e intensos jogadores do mundo, mas é também um grande exemplo para as crianças seguirem e o quão é importante acreditarem que podem sim, ocupar um espaço extraordinário dentro dos campos, e o que é melhor, do jeito Daniel Alves de ser: Aguerrido, humilde, batalhador, estudioso e patriota. Um orgulhoso de suas origens e de sua gente". A carreira de Daniel Alves é marcada por grandes conquistas e grandes times no Brasil e em outros países. O jogador leva no peito seu passado na Bahia e honra sua gente do sertão, além de todo o Brasil.

Ascom Deputado Zó Foto Instagram de Daniel Alves

