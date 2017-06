Reformada a Unidade Básica de Saúde de Massaroca

Na manhã desta sexta-feira (30), o prefeito Paulo Bomfim, acompanhado pela secretária de Saúde, Fabíola Ribeiro, entregou a reforma da Unidade Básica de Saúde do distrito de Massaroca, cumprindo mais uma agenda do Toda Sexta tem Obra. O evento também contou com a participação efetiva da população, dos profissionais da unidade e de outras lideranças políticas.

Na ocasião, Paulo Bomfim destacou os investimentos que já realizou na área da saúde nesses seis meses de gestão, como as construções dos postos de saúde de Abóbora e do Jardim Primavera, bem como a reforma do Centro de Especialidades Odontológicas do João Paulo II. “Pra mim é um privilégio poder trazer melhorias para saúde, que é o nosso foco principal. Hoje entregamos para Juazeiro mais um equipamento que vem para fortalecer a Atenção Básica do município”, garante.

A secretária de Saúde frisou que investir em infraestrutura também torna o atendimento na unidade mais qualificado. “Nossa intenção é que os moradores daqui tenham acesso a um atendimento ainda mais digno, com acesso a medicações, atendimento médico. Além disso, atendemos ao clamor da população, que vinha solicitando que também tivesse atendimentos odontológicos aqui no distrito”, afirma.

Os moradores da comunidade também ficaram satisfeitos com o ambiente reformado. Para Jousivane dos Santos, presidente do Comitê das Associações de Massaroca, o ambiente está mais aconchegante. “Aqui vai ser possível acolher e atender melhor a comunidade. O consultório odontológico é uma grande novidade e, com certeza, é um serviço que vai fazer grande diferença, porque antes os moradores daqui estavam sendo atendidos em Juremal”, conta.

A Prefeitura de Juazeiro investiu mais de R$ 30 mil de recursos municipais na reforma da unidade, que agora conta com ampla recepção, sala de espera, três consultórios (médico, odontológico e de enfermagem), farmácia, sala de procedimentos, sala de vacina, sala de esterilização, copa, DML e banheiros. O posto também dispõe de acessibilidade para os pacientes portadores de deficiência.