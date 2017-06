Bancários de Juazeiro e Região foram às ruas dia 30

As reformas trabalhistas e previdenciárias estão gerando revolta em todo o país. Com o intuito de protestar, os bancários de Juazeiro e Região foram às ruas nesta sexta-feira (30). A greve teve concentração às 08:30h, em frente ao INSS, depois percorreu algumas Ruas da cidade e encerrou na Ponte Presidente Dutra. Diversos sindicatos e demais categorias participaram da paralisação que tem como pauta dar visibilidade à insatisfação da população com as medidas provisórias e propostas de emendas à Constituição promovidas pelo governo Michel Temer.

Em Juazeiro, os bancos começaram a funcionar por volta das 12h. “A mobilização é contra as reformas que retiram direitos históricos dos trabalhadores e engloba as bandeiras das Eleições Diretas Já e do Fora Temer. Estamos nas Ruas com o objetivo de demonstrar força e mobilização contra as reformas. Esse movimento é mais uma tentativa de defender os direitos da população”, externou o Presidente do Sindicato dos Bancários de Juazeiro Maribaldes da Purificação.