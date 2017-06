Presos suspeitos de assaltar empresa de ônibus em Juazeiro

Dois homens suspeitos de assaltar uma empresa de ônibus no norte da Bahia foram presos na quinta-feira (29), em Juazeiro. De acordo com a polícia, o crime aconteceu no domingo (26), quando os bandidos conseguiram levar R$ 53 mil da empresa. Não houve feridos.

Parte do dinheiro, R$ 9.760, foi recuperado na operação que resultou nas prisões de José Carlos de Melo Tenório e Robson da Silva dos Santos. Em nota, o titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Juazeiro), delegado Flávio Martins, que coordenou a ação, informou que José Carlos foi o mentor intelectual do roubo, enquanto Robson executou o assalto. Um terceiro homem, identificado pelo apelido de Branquinho, que é lavador de carros, também participou da ação e é procurado pela polícia.

De acordo com a polícia, Branquinho levantou as informações sobre a rotina da empresa para facilitar a ação dos comparsas. A polícia informou, ainda, que, com a dupla, foi apreendido um carro usado pelos bandidos no roubo, e identificado por meio das imagens de câmeras de segurança da empresa.

Do valor total apreendido com os bandidos, segundo a polícia, R$ 8.210 estavam com José Carlos. Com ele também foi apreendida uma motocicleta Honda, de placa PJM-2775, cor vermelha, que, conforme a polícia, foi comprada por ele com dinheiro roubado.

Outros R$ 1.550 foram apreendidos na casa de Robson. No imóvel dele, a polícia encontrou ainda cerca de um quilo de maconha. No imóvel, também foram apreendidos um par de tênis azuis e uma camisa com estampa de Bob Marley, usadas por Robson no dia do roubo. Segundo a polícia, imagens colhidas durante as investigações mostram o suspeito com a camisa e o tênis apreendidos.

A dupla foi levada para a Delegacia de Juazeiro, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Os dois presos também vão responder pelo assalto à empresa. Participaram da operação equipes da DTE, 17ª Coorpin e Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), todas com sede em Juazeiro.