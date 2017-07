Jorge Khoury é o novo superintendente do Sebrae

O ex-secretário de Educação de Salvador, Jorge Khoury, será o novo superintendente do Sebrae estadual. O nome de Khoury foi chancelado por 27 deputados federais da Bahia. A posse acontecerá no dia 30.

Segundo o deputado federal José Carlos Aleluia (DEM), Khoury é um nome reconhecido e ‘é uma unanimidade. Todos gostam dele”. Com a queda de Dilma Rousseff, e a elevação de Michel Temer ao cargo de presidente, o Sebrae era cogitado a aliados do ministro Antonio Imbassahy. Por meses, especulou-se que o órgão iria para as mãos do vereador Paulo Câmara, o que não se confirmou.

Jorge Khoury é ex-deputado federal.