Novas lojas serão inauguradas no Juá Garden Shopping

Com apenas um ano e três meses de inaugurado, o Juá Garden Shopping já anuncia a sua primeira expansão com um grande pacote de novos empreendimentos, que amplia o mix de serviços e produtos dos setores alimentícios, de moda, saúde e serviço social.

A inauguração está marcada para o dia 11 de julho, às 18h, data escolhida especialmente para presentear a cidade de Juazeiro que estará completando, em 15/07, seus 139 anos de emancipação. A notícia já se espalhou pela cidade e tem criado uma grande expectativa entre os consumidores da região, principalmente porque grande parte das novas empresas oferecerá soluções e experiências, que até então não existem no shopping.

Com esta primeira expansão o Juá Garden vai gerar mais de 200 empregos diretos e indiretos. Para o superintendente do Shopping, Marcelo Escobar, a conquista da expansão nesse curto espaço de tempo precisa ser bastante comemorada, ainda mais diante do aniversário de Juazeiro. “Esta primeira expansão é o melhor presente que podemos dar ao povo de Juazeiro e todo Vale do São Francisco. Mantemos nosso foco na atração de novos negócios para atender as necessidades dos nossos convidados e, mais importante ainda, continuar sendo um dos grandes geradores de emprego e renda, e assim contribuindo para o fortalecimento da economia local. Permanecemos convictos de que Juazeiro espelha o progresso e merece sempre o nosso melhor”, afirmou o superintendente.

Evento: Inauguração 1ª Expansão Juá Garden Shopping.

Local: Rod. Lomanto Junior, BR 047 – KM 06, João Paulo II.

Cidade: Juazeiro – Bahia.

Data: 11 de Julho.

Horário: 18h.

Evento Gratuito

Ascom Juá Garden Shopping