Alunos da rede municipal em Juazeiro voltam às aulas

Mais de 32 mil estudantes e profissionais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) retomam as atividades escolares, nesta quinta-feira (06/07), após 15 dias de recesso escolar. A volta às aulas marca o início oficial do segundo semestre letivo nas 134 unidades que compõem a rede municipal, sob a gestão da Secretaria de Educação e Juventude (SEDUC).

Neste período do recesso, a equipe da manutenção escolar da SEDUC, aproveitou para realizar pequenos reparos nas estruturas de algumas unidades, além de reformar e climatizar a Escola 15 de Julho em Maniçoba, que será inaugurada na próxima semana.

De acordo com secretária de Educação, Lucinete Alves, os trabalhos visam acolher os alunos e professores para a segunda etapa de estudos do ano, garantindo mais conforto e segurança na realização das atividades escolares.

“Essa parada no meio do ano é fundamental para que os professores e alunos voltem com as energias renovadas. Agora é tempo de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela escola no início do ano, aperfeiçoando, aprofundando e dando sequência ao processo de aprendizagem. O retorno às aulas representa crescimento, aprendizagem, desenvolvimento e formação para a criança”, ressaltou a secretária.

As escolas vão trabalhar este primeiro dia com a ‘Acolhida Divertida’, dentro do projeto Se Liga e Acelera, uma aula diferente, com programação de oficinas de jogos matemáticos, sessão de cinema, torneio de futebol, jogos variados, oficina de leitura, entre outras atividades.

Ascom/Juazeiro