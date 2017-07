Creche Casa Lar Maria de Nazaré recebe doações

Solidariedade, fraternidade, cooperação e alegria. Esses foram os sentimentos que invadiram a creche Casa Lar Maria de Nazaré no último sábado (1), em Juazeiro. Em uma ação realizada pela Coapseri, Cooperativa de Trabalho, Assessoria, Consultoria, Prestação de Serviços e Instrutoria, através da Campanha "Dia de Cooperar - Dia C", iniciativa apoiada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado da Bahia – SESCOOP/BA e pelo Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia - OCEB, as 80 crianças e adolescentes, que são atendidas pela creche, receberam 365 quilos de alimentos, além de brinquedos, fraldas e produtos de higiene.

Muito emocionada, a fundadora e gestora da Casa Lar Maria de Nazaré, a senhora Raimunda Dias, agradeceu aos membros da Coapseri pela doação. "Quero agradecer a todos, foi um prazer receber vocês. Nós somos uma instituição que vive apenas de doação, então eu fico muito emocionada com o que vocês fizeram. Muito obrigada", disse.

Para Diana Passos, uma das cooperadas da Coapseri, a ação foi uma experiência gratificante. "Me senti útil e me trouxe uma alegria enorme. O fato de ajudar o outro, saber que o outro precisa de nós e que atitudes tão simples podem fazer uma diferença imensa na vida deles, a gente repensa a nossa vida. É nesse momento que a nossa existência faz diferença no mundo, ou pelo menos, no mundo dessas pessoas. Aquela senhora tão simples e que tem tão pouco, e faz tanto pelos outros. E nós que temos muito mais e não fazemos nada", declarou.

O Dia de Cooperar, também conhecido como Dia C, nasceu em 2009 como um projeto inovador que rapidamente ganhou a adesão de muitas cooperativas. A iniciativa logo se espalhou pelo país inteiro.

Com informações da jornalista Jacqueline Santos