Rui Costa vem amanhã a Casa Nova e Juazeiro

O município de Juazeiro, no Sertão do São Francisco, recebe o governador Rui Costa neste sábado (08). Na oportunidade ele inaugura a Unidade Básica de Saúde (UBS) no Projeto Mandacaru II. Em seguida, Rui Costa autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Companhia de Desenvolvimento e Ação regional (CAR) a celebrar convênio com Associação Comunitária Agropastoril de Cachoeirinha e Associação de Mulheres e Amigos Criadores Rurais de Lagoa do Boi e Vizinhança. Além de assinatura para celebrar 06 Convênios do Programa Pró- Semiárido com Associações Comunitárias e Produtores do Município.

Na sexta-feira, antes da sua vinda a Juazeiro, o governador vai estar em Casa Nova para inaugurar a Delegacia da Mulher e em seguida visitará os estandes da 28ª Festa do Interior. Depois Rui se reunirá com os prefeitos que representam o Consórcio.

Ascom