Governador da Bahia inaugura UBS em Juazeiro.

O Governador da Bahia, Rui Costa, cumpre extensa agenda na região norte do estado e participou, na manhã deste sábado (08), da inauguração de uma Unidade Básica de Saúde, na comunidade do Mandacaru II, em Juazeiro.

O evento, muito concorrido, contou com a presença de grande público e lideranças regionais e locais, marca o início das comemorações dos 139 anos de emancipação de Juazeiro.

A visita de Rui Costa foi marcada ainda pelo anuncio da implantação de um Centro Oncológico no Hospital regional, em Juazeiro, com investimentos da ordem de R$ 19,5 milhões, que atenderá às demandas dos municípios da região norte do estado. “Vamos qualificar o atendimento a pacientes com Câncer em Juazeiro e região, oferecendo todo o tratamento, desde o diagnóstico até as intervenções necessárias, oferecendo no interior serviços que só cosumam ser feitos na capital”, informou Rui.

De acordo com o governador as obras serão iniciadas imediatamente e o prazo para entrega Centro Oncológico será de 12 meses. “A licitação foi publicada esta semana em 12 meses teremos esta unidade pronta e funcionando para toda região. todos os municípios da região. Isso é importante porque qualifica e dá mais conforto ao paciente que precisa de tratamento”, reforçou.

Duante a visita o Goovernador Rui Costa iniciou tratativas com prefeitos da região com o objetivo da instalação de uma Políclínica regional.

O prefeito de Juazeiro, Paulo Bonfim, reforçou a importancia da visita do Governador Rui Costa a Juazeiro: "É muito importante a atitude do governador de vir ao interior, em especial a Juazeiro. O povo de Juazeiro deu 78% dos votos a Rui na eleição passada e hoje a gente recebe o governador aqui para tratar de uma Policlínica Regional, uma duplicação que vai acontecer do Mercado do Produtor até o contorno de Sobradinho e inaugurar uma UBS. Pra gente é muito importante participar desse momento", falou.

Durante a visita a Juazeiro Rui Costa anunciou ainda a liberação de recursos, da ordem de mais de R$ 1 milhão para fortalecimento da agricultura familiar na região.