Targino Gondim vai puxar o fole na África

Todo nordestino que se preze aguarda ansiosamente a chegada do mês de junho, afinal, é quando são realizadas as tradicionais festas de São João, que são festejos carregados de muito forró, comidas e bebidas típicas. Apesar de ser essencialmente de caráter nordestino, as festas juninas encantam pessoas não somente de outras regiões do Brasil, como também de outros países. A cidade de Luanda, na Angola, por exemplo, país da África, realizará o “1º Arraiá Bem Brasil”.

Uma das atrações é o cantor forrozeiro Targino Gondim. Ele anunciou a novidade em uma postagem na sua conta oficial no Instagram nesta quinta-feira, 6. “Dia 15 agora, vou puxar o fole em Luanda-Angola na África! Arraiá Bem Brasil!! Brasileiros, angolanos e africanos de todo o continente, juntos em um forrozão daqueles!”, escreveu na legenda de um vídeo publicado na rede social.