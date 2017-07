Rui Costa anuncia implantação de uma Unidade de Alta Complexidade em Oncologia

Recepcionado com festa pela comunidade do Projeto Mandacaru II e por estudantes, que apresentaram quadrilha, fanfarra e feira de variedades para a ocasião, o governador Rui Costa inaugurou, no sábado (8), em Juazeiro, Unidade Básica de Saúde (UBS), que oferece atendimento médico e odontológico à população. Rui também anunciou a publicação do edital para implantação da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), no Hospital Regional de Juazeiro. "São 19,5 milhões de investimento. A licitação foi publicada esta semana. O prazo de construção é em torno de doze meses", explicou Rui Costa.

A Unacom oferecerá tratamento aos pacientes com todos os tipos de câncer, em todas as fases da doença. "É importante porque qualifica o atendimento, dá mais conforto e tranquilidade às famílias, que farão o tratamento aqui mesmo em Juazeiro e região", afirmou Rui Costa, que também anunciou a construção de uma policlínica na cidade. "Assim que batermos o martelo sobre o terreno, eu volto aqui para autorizar a obra", declarou.

Para a agricultura familiar, foram assinados seis convênios do projeto Pró- Semiárido e do Bahia Produtiva, na área da caprinovinocultura, um investimento de mais de R$ 1 milhão. A Associação dos Produtores da Serra da Boavista foi uma das entidades contempladas. "A gente espera que o projeto traga muitos benefícios e ensine a gente a lidar com a dificuldade", disse a presidente da Associação, Gilmara Conceição.

A presidente da Agropecuária de Riachão do Meio, Jairce Duarte, também está otimista. "Espero que o projeto nos ensine a viver melhor. A gente mora no semiárido, mas não sabe viver aqui", disse a agricultora.

Ainda na ocasião, o governador autorizou a licitação para contratação de 100 mil novos registros do Cadastro Estadual Florestal de Imóveis Rurais (Cefir/CAR), prioritariamente na região do semiárido e extremo sul. O investimento é de aproximadamente R$ 6 milhões. "Ontem, nós atingimos a meta de 100 mil Cefir e hoje, aqui em Juazeiro, o governador terminou de anunciar uma licitação para mais 100 mil. Ou seja, nós vamos sair da meta de 309 mil para 409 mil. É o Governo da Bahia priorizando o pequeno proprietário rural", declarou o secretário do Meio Ambiente, Gilberto Reis.