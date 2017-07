Concluído em Juazeiro o São João das Comunidades

O São João das Comunidades, projeto da Prefeitura Municipal, realizado desde o dia 16 de junho na sede e interior, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes em parceria com as Associações de Moradores foi encerrado nos dias 07 e 08 com sucesso nas comunidades de Piranga II, Goiabeira I e Dom José Rodrigues. O prefeito Paulo Bomfim, acompanhado do deputado Roberto Carlos e dos vereadores Gledson Medrado, Amadeus e Joseilson Marcelino, compareceu ao Dom José Rodrigues.

Os moradores do Bairro Dom José Rodrigues, assim como nas demais comunidades, prestigiaram a festa que contou com Banda Massapé e Targino Gondim – um apoio da Bahiatursa. “É muito bom poder prestigiar um evento como esse no nosso Bairro, perto de casa, rodeado de conhecidos. A festa acontece em paz, todo mundo se diverte. A gente só agradece à Prefeitura por não deixar morrer essa nossa tradição cultural do São João”, disse a comunitária Daiane Gomes.

O dono da Barraca Brasileirão, Almir Junior, acredita que o evento não pode deixar de acontecer, porque é importante para as comunidades. “Além de oferecer lazer e entretenimento para os moradores, realizar o São João faz girar a economia, promove o emprego e renda. O ambulante lucra, a pessoa que vende espetinho lucra, nós barraqueiros também. Todo mundo sai ganhando”, afirma Almir.

“Vinte e sete comunidades foram beneficiadas com o projeto do São João das Comunidades através da contratação de artistas e infraestrutura. Nós continuaremos o entendimento com as comunidades para que essa festa tenha continuidade e de forma cada vez mais organizada. Queremos agradecer a participação dos artistas locais que subiram ao palco, como Wanderley do Nordeste, Silas França, Zezão, Matheus do Acordeon, Targino Gondim, Chamego Tropical, Ney Alves, Maurício do Vaneirão e muitos outros”, disse o secretário Sérgio Fernandes.

O prefeito Paulo Bomfim disse acreditar que o objetivo da festa se realizou. “Nossa intenção é valorizar a cultura popular, as tradições juninas em nosso município, e isso aconteceu. As equipes do secretário Sérgio e do coordenador de eventos Samuel Morais estão de parabéns pelo desempenho. Próximo ano nós teremos novidades e uma festa ainda mais bonita”, concluiu.

