Caravana "Respeite as Mina" será realizado em Juazeiro

A secretária de Desenvolvimento Social, Mulher e Diversidade, Cida Gama, recebeu nesta segunda-feira (11) em seu gabinete, Jucinalva Peruna e Rita Amorim, representantes da Secretaria Estadual de Políticas para Mulheres (SPM) para discutirem a vinda da Caravana ‘Respeita as Mina’ de Combate à Violência Contra Mulher para o município. A diretora de Políticas para Mulheres da SEDES, Quitéria Lima, também participou da reunião.

A caravana é um projeto educativo e cultural que se integra ao conjunto das políticas públicas que governo estadual vem realizando em parceria com os municípios para prevenir e coibir a violência contra as mulheres. A ação deve passar por mais 29 cidades em todo Estado buscando o fortalecimento e capacitação da rede de atenção à mulher nesses locais. Em Juazeiro, a caravana acontecerá no próximo dia 27 de julho em local a ser definido.

“Através da caravana trazemos um discurso leve de desconstrução do machismo, estimulando a participação de toda a sociedade no combate à violência contra a mulher. A programação traz atividades lúdicas, oficinas, ações teatrais, debates e rodas de conversas voltadas para toda a sociedade, mas com foco nos homens e nos grupos sociais organizados que podem promover a mobilização em torno da mudança de atitude”, comentou a Coordenadora Executiva de Ações Temáticas da SPM, Jucinalva Peruna.

O objetivo maior é engajar as comunidades no processo de discussão, reflexão e ações de enfrentamento à violência de gênero. “A presença do governo do Estado fortalece ainda mais as ações de combate à violência contra a mulher e a busca por igualdade nos espaços de decisão. Acreditamos ser de fundamental importância essa parceria e esperamos que o evento traga discussões válidas para a nossa região sobre o assunto e promova o fortalecimento da rede de enfrentamento da violência contra a mulher”, declarou a secretária Cida Gama.