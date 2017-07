Juazeiro celebra 139 anos com programação cultural

A Prefeitura Municipal de Juazeiro, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes tem programação cultural diversificada para homenagear os 139 anos da cidade.

No dia 13 de julho, às 18h, no Museu Regional do São Francisco, acontece o lançamento do livro ‘Canção de Ninar Nego D’água’ e exposição ‘Juazeiro nos Caminhos da História’. Dia 14, às 20h, em frente ao Paço Municipal, haverá o concerto da Orquestra do Sertão e o Coro Vozes do Sertão; dia 15, após o hasteamento da bandeira no Paço Municipal, às 08h20, na Orla I, tem Festival de Fanfarras.

‘Canção de Ninar Nego D’Água’ é um livro de poemas e crônicas escrito pelo multiartista juazeirense Wellington Monteclaro, que era mais conhecido por seu talento incomum no teatro, na dança e nas artes plásticas. “Antes de transmutar-se para o plano de luz, Wellington manifestou o desejo de também tornar pública a sua literatura e me foi dada essa honrosa missão. Consegui apoio da editora CLAE e a Prefeitura entrou na parceria. Decidimos então fazer essa homenagem póstuma no aniversário da cidade que Wellington tanto amou”, explica Luiz Hélio, editor da obra do saudoso artista.

Seguindo a programação, dia 14, através de uma parceria com a Universidade do Vale do São Francisco, Juazeiro será presenteada com o Concerto da Amizade. “Juazeiro tem esse público de música erudita e nós não poderíamos deixar de aproveitar o momento para convidar essa belíssima orquestra e coro de vozes. A ideia deles é promover a circulação de música de concerto e formação de platéia, além de homenagear a cidade”, explica o Superintendente de Cultura e Turismo, Maurício Dias.

Essa será a primeira exibição do Coro e Orquestra juntos em Juazeiro. “O repertório é composto de peças clássicas e populares, escritas para coro e orquestra, num passeio por trilhas como ‘Chariots of Fire’ de Vangelis e clássicos da MPB como ‘Vilarejo’ de Marisa Monte. Uma hora de boa música para agradar a todos os gostos”, diz o Regente da Orquestra do Sertão, Ozenir Luciano.

Ainda nos festejos da cidade aniversariante, será realizado o Festival de Fanfarras, que acontece na Orla I de Juazeiro. “O encontro de Fanfarras será uma grande celebração em homenagem a Juazeiro. Sempre que temos o desfile cívico, um dos grandes sucessos de público é a apresentação de fanfarras, então decidimos oferecer esse momento aos juazeirenses, consolidando a nossa cultura. Serão 12 fanfarras, seis daqui de Juazeiro”, conclui Josinaldo Cícero (Naldinho do Kidé).

Ascom