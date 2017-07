Reempossado o presidente do STRJ

O prefeito de Juazeiro, Paulo Bomfim, participou da solenidade de recondução à presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Emerson José "Mitu" pelos próximos quatro anos (2017-2021). O ato aconteceu no auditório de um hotel da cidade e contou com a presença de Pascoal Carneiro, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB-BA), e do ex-prefeito e assessor de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Isaac Carvalho, além de delegados sindicais e trabalhadores.

Para Mitu, será um mandato de afirmação. “É um momento de muita responsabilidade. Pela confiança dos trabalhadores e também pela situação em que o país passa, com direitos trabalhistas conquistados há décadas, com muita luta, sendo tirados de nós sem nenhum tipo de debate. Mas isso também nos encoraja a resistir ainda mais e seguir na luta”, declarou o presidente do STR, reconduzido. Ele ainda agradeceu a presença do prefeito na solenidade dizendo que “é um parceiro do sindicato".

Paulo Bomfim desejou um bom mandato e se colocou à disposição para manter e ampliar a parceria com o município. “Podem contar com a gente. O que for bom para os trabalhadores e para Juazeiro, sempre contará com o nosso apoio”, garante o prefeito.