Sebrae realiza atendimento empresarial com hora marcada

Com foco na comodidade dos empreendedores baianos que buscam as soluções do Sebrae, já está sendo realizado o atendimento empresarial com hora marcada em todos os 27 pontos de atendimento da instituição. O interessado deve agendar gratuitamente pela Central de Relacionamento Sebrae, no 0800 570 0800, das 9h às 17h, o dia e a hora para comparecer a um dos pontos. A ligação é gratuita, inclusive de celular.

O novo modelo vai garantir atendimento gratuito para serviços como orientação sobre abertura de empresas, soluções para o Microempreendedor Individual (MEI), atendimento sobre finanças, mercado e marketing, ideias de negócios (Radar Sebrae), dentre outros.

O Sebrae disponibiliza pontos de atendimento em Salvador e nos municípios de Alagoinhas, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras, Feira de Santana, Euclides da Cunha, Itaberaba, Ilhéus, Itabuna, Jacobina, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Paulo Afonso, Santo Antonio de Jesus, Valença, Irecê, Seabra, Teixeira de Freitas, Eunápolis, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Brumado, Guanambi, Itapetinga e Jequié.

Consultoria a Distância

O Sebrae conta ainda com a Consultoria a Distância, voltada para quem busca orientações para temas ligados a planejamento financeiro e acesso a crédito, estratégias de marketing, plano de negócios, dentre outras, distribuídas nas áreas de finanças, marketing, planejamento, atendimento ao cliente e planejamento contábil. Basta o empresário buscar a Central de Relacionamento ou pelo site da solução, agendar para manhã ou tarde, de segunda-feira a sábado, e interagir com o consultor especializado por webconferência.

Depois de efetuada a inscrição, o participante recebe um e-mail de confirmação com informações e instruções para que o atendimento ocorra com sucesso, incluindo um link para testar a conexão com a internet e checar a compatibilidade do dispositivo. Caso precise desmarcar, o empreendedor deve comunicar ao Sebrae previamente, evitando, assim, ser considerado ausente e ficando privado de atendimento pela modalidade a distância por 30 dias.

Lucilene Santos Agência Sebrae de Notícias Bahia